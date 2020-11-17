Грузия вернет Турции более 23 тонн зараженного картофеля

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Коронавирус выявлен у грузинских шахтеров – добыча угля в Ткибули приостановлена Из протестированных 1 114 сотрудников "Сакнахшири" коронавирус оказался у 144, шахты и карьеры пришлось на время закрыть 238

"Грузию ждет драма" - грузинские эксперты проанализировали ситуацию с коронавирусом В обращении к правительству группа экспертов предлагает усилить антиэпидемиологические меры в стране и выработать более действенные методы борьбы с пандемией 1824