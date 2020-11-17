Грузия вернет Турции более 23 тонн зараженного картофеля

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Сотрудники таможенного департамента Грузии пресекли ввоз в страну более 23 тонн зараженного картофеля с территории Турции, об этом сообщает Служба доходов Минфина Грузии.
По данным ведомства, 23 450 кг опасного для здоровья человека картофеля пытались провезти через КПП "Сарпи".
Сотрудники управления санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля обнаружили в картофеле возбудитель картофельного рака – патогенный гриб (Synchytrium endobioticum).
Груз будет возвращен назад поставщику.