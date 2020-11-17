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Сбор урожая картофеля

Грузия вернет Турции более 23 тонн зараженного картофеля

© photo: Sputnik / Vitaly An'kov
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2272)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201117/250069672/Gruziya-vernet-Turtsii-bolee-23-tonn-zarazhennogo-kartofelya.html

В результате фитосанитарного контроля было установлено, что картофель заражен патогенным грибом и опасен для здоровья человека

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Сотрудники таможенного департамента Грузии пресекли ввоз в страну более 23 тонн зараженного картофеля с территории Турции, об этом сообщает Служба доходов Минфина Грузии.

По данным ведомства, 23 450 кг опасного для здоровья человека картофеля пытались провезти через КПП "Сарпи".

Сотрудники управления санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля обнаружили в картофеле возбудитель картофельного рака – патогенный гриб (Synchytrium endobioticum).

Груз будет возвращен назад поставщику.

Темы:
Происшествия в Грузии (2272)


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