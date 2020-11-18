В Аджарии мужчина застрелил односельчанина из охотничьего ружья

Предполагаемого преступника задержали через несколько дней после убийства

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Полицейские в черноморском крае Аджария задержали мужчину, обвиняемого в умышленном убийстве, говорится в сообщении на сайте МВД.

По данным следствия, 14 ноября в селе Хала Кобулетского района обвиняемый смертельно ранил из охотничьего ружья своего односельчанина и скрылся с места преступления. Что стало причиной конфликта межу мужчинами, а также другие подробности инцидента, не распространяются.

Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство". Теперь преступнику грозит от семи до 15 лет тюрьмы.