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Мужчина с охотничьим ружьем

В Аджарии мужчина застрелил односельчанина из охотничьего ружья

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Преступность в Грузии (1201)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201118/250082763/V-Adzharii-muzhchina-zastrelil-odnoselchanina-iz-okhotnichego-ruzhya.html

Предполагаемого преступника задержали через несколько дней после убийства

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Полицейские в черноморском крае Аджария задержали мужчину, обвиняемого в умышленном убийстве, говорится в сообщении на сайте МВД.

По данным следствия, 14 ноября в селе Хала Кобулетского района обвиняемый смертельно ранил из охотничьего ружья своего односельчанина и скрылся с места преступления. Что стало причиной конфликта межу мужчинами, а также другие подробности инцидента, не распространяются.

Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство". Теперь преступнику грозит от семи до 15 лет тюрьмы.

 

Темы:
Преступность в Грузии (1201)


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