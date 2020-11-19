Нино Сухишвили рассказала о самочувствии брата после ДТП на мотоцикле

Авария произошла 17 ноября в районе Ваке-Сабуртало грузинской столицы. Илико был на своем мотоцикле. В результате аварии, кроме самого Сухишвили, никто не пострадал

ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Руководитель грузинского Национального ансамбля "Сухишвили" Нино Сухишвили рассказала о самочувствии брата, который на днях попал в ДТП с мотоциклом.

Илико Сухишвили попал в ДТП на мотоцикле >>>

Сухишвили поблагодарила людей, которые волновались за художественного руководителя ансамбля Илико Сухишвили.

"С Илико все хорошо! Нога также скоро заживет. Спасибо всем за поддержку и такую любовь!" – пишет Нино в Facebook.

Во вторник, 17 ноября, Илико Сухишвили врезался в столб на собственном мотоцикле, в результате чего получил перелом голени. Авария произошла в районе Ваке-Сабуртало. Больше никто не пострадал.

Ილიკო კარგად არის! ❤️Ფეხიც მალე მოურჩება. Მადლობა ყველას გულშემატკივრებისთვის და ასეთი სიყვარულისთვის! ❤️ ❤️ Iliko has... Опубликовано Sukhishvili Nino Среда, 18 ноября 2020 г.

Илико Сухишвили с 2007 года является художественным руководителем ансамбля "Сухишвили". Коллектив осуществил инновационную в грузинском танце реформу, приближенную к так называемым принципам "модерн-балета". Но, несмотря на это, по сути, это грузинская национальная хореография. Поставленные ансамблем танцы основаны на грузинском фольклоре.