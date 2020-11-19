Нино Сухишвили рассказала о самочувствии брата после ДТП на мотоцикле

ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Руководитель грузинского Национального ансамбля "Сухишвили" Нино Сухишвили рассказала о самочувствии брата, который на днях попал в ДТП с мотоциклом.
Илико Сухишвили попал в ДТП на мотоцикле >>>
Сухишвили поблагодарила людей, которые волновались за художественного руководителя ансамбля Илико Сухишвили.
"С Илико все хорошо! Нога также скоро заживет. Спасибо всем за поддержку и такую любовь!" – пишет Нино в Facebook.
Во вторник, 17 ноября, Илико Сухишвили врезался в столб на собственном мотоцикле, в результате чего получил перелом голени. Авария произошла в районе Ваке-Сабуртало. Больше никто не пострадал.
Ილიკო კარგად არის! ❤️Ფეხიც მალე მოურჩება. Მადლობა ყველას გულშემატკივრებისთვის და ასეთი სიყვარულისთვის! ❤️ ❤️ Iliko has...Опубликовано Sukhishvili Nino Среда, 18 ноября 2020 г.
Илико Сухишвили с 2007 года является художественным руководителем ансамбля "Сухишвили". Коллектив осуществил инновационную в грузинском танце реформу, приближенную к так называемым принципам "модерн-балета". Но, несмотря на это, по сути, это грузинская национальная хореография. Поставленные ансамблем танцы основаны на грузинском фольклоре.