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Илико Сухишвили и Национальный балет Грузии Сухишвили

Нино Сухишвили рассказала о самочувствии брата после ДТП на мотоцикле

photo: Sukhishvilebi / FB
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2275)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201119/250094380/Nino-Sukhishvili-rasskazala-o-samochuvstvii-brata-posle-DTP-na-mototsikle.html

Авария произошла 17 ноября в районе Ваке-Сабуртало грузинской столицы. Илико был на своем мотоцикле. В результате аварии, кроме самого Сухишвили, никто не пострадал

ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Руководитель грузинского Национального ансамбля "Сухишвили" Нино Сухишвили рассказала о самочувствии брата, который на днях попал в ДТП с мотоциклом.

Илико Сухишвили попал в ДТП на мотоцикле >>>

Сухишвили поблагодарила людей, которые волновались за художественного руководителя ансамбля Илико Сухишвили.

"С Илико все хорошо! Нога также скоро заживет. Спасибо всем за поддержку и такую любовь!" – пишет Нино в Facebook.

Во вторник, 17 ноября, Илико Сухишвили врезался в столб на собственном мотоцикле, в результате чего получил перелом голени. Авария произошла в районе Ваке-Сабуртало. Больше никто не пострадал. 

Ილიკო კარგად არის! ❤️Ფეხიც მალე მოურჩება. Მადლობა ყველას გულშემატკივრებისთვის და ასეთი სიყვარულისთვის! ❤️ ❤️ Iliko has...

Опубликовано Sukhishvili Nino Среда, 18 ноября 2020 г.

Илико Сухишвили с 2007 года является художественным руководителем ансамбля "Сухишвили". Коллектив осуществил инновационную в грузинском танце реформу, приближенную к так называемым принципам "модерн-балета". Но, несмотря на это, по сути, это грузинская национальная хореография. Поставленные ансамблем танцы основаны на грузинском фольклоре.

Темы:
Происшествия в Грузии (2275)


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