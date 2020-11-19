Взрыв в Гурии – пострадали два человека

По предварительной информации Службы по чрезвычайным ситуациям, причиной взрыва скорее всего была утечка природного газа

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. В результате взрыва в квартире одного из жилых домов на улице Гварджиладзе в Ланчхути (регион Гурия) пострадали два человека, сообщили Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

По предварительной информации Службы ЧС, причиной взрыва могла стать утечка природного газа. Он и вызвал пожар.

"Больших разрушений в результате взрыва нет. Повреждена лишь квартира, в которой произошел взрыв. Жертв нет. Пострадали два гражданина, которые перевезены в медицинское учреждение, они в контактном состоянии", – сообщил собеседник агентства.

В результате пожара сгорело 60 квадратных метров жилой площади. К этому времени пожар ликвидирован.