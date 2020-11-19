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Машина пожарно-спасательной службы 112

Взрыв в Гурии – пострадали два человека

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2275)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201119/250094471/Vzryv-v-Gurii---postradali-dva-cheloveka.html

По предварительной информации Службы по чрезвычайным ситуациям, причиной взрыва скорее всего была утечка природного газа

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. В результате взрыва в квартире одного из жилых домов на улице Гварджиладзе в Ланчхути (регион Гурия) пострадали два человека, сообщили Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

По предварительной информации Службы ЧС, причиной взрыва могла стать утечка природного газа. Он и вызвал пожар.

"Больших разрушений в результате взрыва нет. Повреждена лишь квартира, в которой произошел взрыв. Жертв нет. Пострадали два гражданина, которые перевезены в медицинское учреждение, они в контактном состоянии", – сообщил собеседник агентства.

В результате пожара сгорело 60 квадратных метров жилой площади. К этому времени пожар ликвидирован.

Темы:
Происшествия в Грузии (2275)


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