В Батуми в море найдено тело мужчины

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Несчастный случай или самоубийство – это должно установить начатое следствие, равно как и личность мужчины
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. В Батуми в море недалеко от порта нашли тело мужчины, сообщает Аджарское телевидение.
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, тело обнаружили в 700 метрах от берега. С утра на месте были мобилизованы водолазы и бригады спасателей, которые вынесли тело на берег.
Полиция устанавливает личность погибшего.
По факту возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства".