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Батумский пляж

В Батуми в море найдено тело мужчины

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2275)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201119/250094642/V-Batumi-v-more-naydeno-telo-muzhchiny.html

Несчастный случай или самоубийство – это должно установить начатое следствие, равно как и личность мужчины

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. В Батуми в море недалеко от порта нашли тело мужчины, сообщает Аджарское телевидение.

По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, тело обнаружили в 700 метрах от берега. С утра на месте были мобилизованы водолазы и бригады спасателей, которые вынесли тело на берег.

Полиция устанавливает личность погибшего.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства".

Темы:
Происшествия в Грузии (2275)


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