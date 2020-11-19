В Батуми в море найдено тело мужчины

Несчастный случай или самоубийство – это должно установить начатое следствие, равно как и личность мужчины

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. В Батуми в море недалеко от порта нашли тело мужчины, сообщает Аджарское телевидение.

По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, тело обнаружили в 700 метрах от берега. С утра на месте были мобилизованы водолазы и бригады спасателей, которые вынесли тело на берег.

Полиция устанавливает личность погибшего.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства".