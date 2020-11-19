Трагедия в Рустави: трехлетний ребенок выпал с седьмого этажа

Ребенок скончался в больнице - у него были многочисленные травмы и внутреннее кровотечение

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Трехлетний ребенок выпал с седьмого этажа многоквартирного жилого дома в городе Рустави (30 км от Тбилиси), медикам не удалось спасти его жизнь, сообщает телеканал Imedi.

Инцидент произошел в четверг днем в 19-м микрорайоне Рустави. По словам соседей, ребенок игрался на балконе и случайно упал.

"Днем был шум, мы все его слышали, как его было не услышать. Упал с седьмого этажа, на балконе не было перил, видимо из-за дождя намокло покрытие, он не удержал равновесие и поскользнулся",- рассказала соседка.

Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в одну из клиник Рустави. По имеющейся информации, пострадавшему проводилась неотложная операция, в ходе которой его не удалось спасти.

На месте происшествия была мобилизована полиция.