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Скорая помощь 112

Во время пожара в Ланчхути один из пострадавших получил серьезные ожоги

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2276)
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Мужчину средних лет с 80% ожогом тела в шоковом состоянии транспортировали в Ожоговый центр в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Один из пострадавших во время взрыва в Ланчхути (регион Гурия) перевезен в Тбилиси с 80 процентами ожога тела и находится в тяжелом состоянии, сообщил Sputnik Грузия директор клиники "Медальфа" в Ланчхути Реваз Кверенчхиладзе.

Машина пожарно-спасательной службы 112
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Взрыв в Гурии – пострадали два человека

Сегодня утром в результате взрыва в квартире одного из жилых домов на улице Гварджиладзе в Ланчхути пострадали два человека - 17-летний подросток и 48-летний мужчина. Обоих отвезли в ближайшую клинику "Медальфа" с термическими ожогами, где им была оказана первая медицинская помощь.

"Оба пациента поступили в клинику примерно в 9 часов утра. Состояние одного из них тяжелое, у него ожоги 80% тела, и он перевезен в Ожоговый центр в Тбилиси. Состояние второго - удовлетворительное, у него ожоги тела от 4-6%", - рассказал Кверенчхиладзе.

По его словам, мужчина средних лет поступил в клинику в состоянии ожогового шока. Его вывели из шокового состояния и обработали сгоревшие участки тела.

По предварительной информации Службы ЧС, причиной взрыва могла стать утечка природного газа, который и вызвал пожар. Больших разрушений в результате взрыва не было. Повреждена лишь квартира - сгорело 60 квадратных метров жилой площади.

Темы:
Происшествия в Грузии (2276)


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