Прокуратура Грузии отчиталась по громкому делу 12-летней давности

Жене погибшего удалось доказать в ЕСПЧ, что ее супруг стал жертвой жестокого обращения^ и суд обязал Грузию выплатить 40 тысяч евро

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Следствие по делу об убийстве сержанта вооруженных сил Грузии Роина Шавадзе находится на заключительном этапе, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.

Сержант Роин Шавадзе был задержан 16 августа 2008 года по обвинению в наркопреступлении. Тем же вечером члены семьи обнаружили тело Шавадзе в морге. На теле погибшего было обнаружено до 20 ран, нанесенных огнестрельным оружием, а также множественные переломы. Тогда МВД Грузии сообщило, что Шавадзе был убит при попытке бегства.

"На данном этапе следствие по делу находится на заключительном этапе", - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, основанием для возбуждения уголовного дела стали загадочные обстоятельства убийства Шавадзе.

В рамках дела уже проведены сотни следственных действий, опрошено 120 свидетелей. Проведены баллистические, трассологические, медицинские, генетические и графические экспертизы.

Дело об убийстве Роина Шавадзе стало актуальным после того, как 19 ноября Европейский суд по правам человека удовлетворил иск супруги Шавадзе Цицино Шавадзе по делу "Шавадзе против Грузии".

Цицино Шавадзе удалось доказать в ЕСПЧ, что ее супруг стал жертвой жестокого обращения, и суд обязал Грузию выплатить Шавадзе 40 тысяч евро, посчитав, что власти нарушили одну из главных статей Конвенции по правам человека "Право на жизнь".