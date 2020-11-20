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Руки в наручниках. Задержание преступника

В Тбилиси задержаны двое обвиняемых в мошенничестве

© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Темы:
Преступность в Грузии (1202)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201120/250106789/V-Tbilisi-zaderzhany-dvoe-obvinyaemykh-v-moshennichestve.html

За незаконное присвоение и продажу участка в столице обвиняемым грозит от шести до девяти лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. В Тбилиси за мошенничество и незаконное присвоение чужого имущества задержали двух человек, сообщает Следственная служба министерства финансов Грузии.

Здание МВД Грузии
photo : First Channel / Georgian Broadcaster
С участием МВД Грузии раскрыта преступная схема отмывания денег мирового масштаба

Следствием установлено, что обвиняемые с целью противоправного присвоения чужого имущества по поддельной доверенности зарегистрировали на имя иностранного гражданина участок в столичном районе Сабуртало, который затем продали за 142 тысячи долларов.

В ходе следственных действий в качестве вещественного доказательства была изъята часть суммы и автомобиль, купленный на вырученные от продажи участка деньги. Во время обыска дома одного из обвиняемых были изъяты также шприцы и порошок белого цвета, предположительно, наркотическое вещество.

Следственная служба Минфина устанавливает других лиц, причастных к преступлению.

Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество", которая предусматривает лишение свободы от шести до девяти лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1202)


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