В Тбилиси задержаны двое обвиняемых в мошенничестве

За незаконное присвоение и продажу участка в столице обвиняемым грозит от шести до девяти лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. В Тбилиси за мошенничество и незаконное присвоение чужого имущества задержали двух человек, сообщает Следственная служба министерства финансов Грузии.

Следствием установлено, что обвиняемые с целью противоправного присвоения чужого имущества по поддельной доверенности зарегистрировали на имя иностранного гражданина участок в столичном районе Сабуртало, который затем продали за 142 тысячи долларов.

В ходе следственных действий в качестве вещественного доказательства была изъята часть суммы и автомобиль, купленный на вырученные от продажи участка деньги. Во время обыска дома одного из обвиняемых были изъяты также шприцы и порошок белого цвета, предположительно, наркотическое вещество.

Следственная служба Минфина устанавливает других лиц, причастных к преступлению.

Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество", которая предусматривает лишение свободы от шести до девяти лет.