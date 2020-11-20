В Тбилиси задержаны двое обвиняемых в мошенничестве

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. В Тбилиси за мошенничество и незаконное присвоение чужого имущества задержали двух человек, сообщает Следственная служба министерства финансов Грузии.
Следствием установлено, что обвиняемые с целью противоправного присвоения чужого имущества по поддельной доверенности зарегистрировали на имя иностранного гражданина участок в столичном районе Сабуртало, который затем продали за 142 тысячи долларов.
В ходе следственных действий в качестве вещественного доказательства была изъята часть суммы и автомобиль, купленный на вырученные от продажи участка деньги. Во время обыска дома одного из обвиняемых были изъяты также шприцы и порошок белого цвета, предположительно, наркотическое вещество.
Следственная служба Минфина устанавливает других лиц, причастных к преступлению.
Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество", которая предусматривает лишение свободы от шести до девяти лет.