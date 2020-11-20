Громкое дело об убийстве Шакарашвили: cуд определил наказание несовершеннолетним

Подростки, проходящие по эпизодам драк и незаконного лишения свободы, понесут наказание от трех до семи лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Районный суд Мцхета определил наказание всем пяти несовершеннолетним фигурантам дела об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили.

Обвинительный приговор суд вынес еще 13 ноября, признав трех несовершеннолетних виновных в организации и участии в групповом насилии, одного - в участии в нем, а еще двух помимо участия и организации в групповом насилии, а также в незаконном лишении свободы.

Согласно решению суда, трое из пяти несовершеннолетних приговорены к лишению свободы на срок пять лет и три месяца, один - на три года и девять месяцев, а двоих суд приговорил на шесть лет и девять месяцев.

В обвинении речь идет об эпизодах драк на даче во Мцхета и на трассе Мцхета-Тбилиси.

Молодой футболист Георгий Шакарашвили был найден мертвым на четвертый день поисков, 22 июня, в реке Арагви во Мцхета. Как выяснилось, он пропал после того, как побывал на дне рождении во Мцхета.

Прокуратура установила, что молодого человека сначала избили, а после бросили в реку, где он захлебнулся.

До убийства футболиста, на трассе Тбилиси-Мхцета его и его спутников дважды избили. Причиной этих драк стала месть одного из гостей за избиение на даче.