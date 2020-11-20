Захват заложников в Тбилиси: что известно на данный момент

В здании девять заложников и один вооруженный человек - эту информацию подтвердили в патрульной полиции Тбилиси

ТБИЛИСИ, 20 ноя - Sputnik. Полиция подтвердила захват заложников в микрофинансовой организации "ЭмБиCи" на проспекте Церетели в Тбилиси - по данным МВД их удерживает один человек.

"По нашей информации, в здании девять заложников и один вооруженный человек", - сказал журналистам глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе.

Ранее МВД распространило сообщение для прессы: "Полиция мобилизована в Тбилиси на проспекте Церетели в Тбилиси. По первичной информации, в офис одной из микрофинансовых организаций ворвался вооруженный человек. Сотрудники полиции оцепили место происшествия.

На данном этапе на месте мобилизованы полицейские, проводятся необходимые неотложные мероприятия. МВД призывает представителей СМИ соблюдать меры безопасности, воздержаться от тиражирования происходящего на месте происшествия, а также не распространять непроверенную информацию".

Ведомство сообщает, что следствие ведется по статье "разбойное нападение" и "незаконное приобретение и ношение оружия".

Почти месяц похожее нападение с захватом заложников произошло в Зугдиди. 21 октября человек, вооруженный автоматом и гранатой, ворвался в филиал Банка Грузии в городе Зугдиди и взял в заложники более 40 человек. Похититель требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников.

По версии следствия, преступник - местный житель Бадри Эсебуа. Для установления его местонахождения и ареста МВД активно проводит специальные оперативно-розыскные мероприятия. Уголовное дело возбуждено по статьям "совершение террористического акта, захват заложников в террористических целях и незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия".