Захват заложников в Тбилиси: все освобождены, спецоперация завершена - МВД

Захватчик приблизительно с 16:45 держал в заложниках в здании микрофинансовой организации на проспекте Церетели девять человек

ТБИЛИСИ, 20 ноя - Sputnik. Все заложники освобождены, захватчик сдался - так завершилось нападение на микрофинансовую организацию "ЭмБиСи" в Тбилиси вечером пятницы, подтвердили журналистам в МВД.

"Мероприятие завершено успешно. В результате переговоров, длившихся несколько часов, а также оперативных мероприятий, все заложники были освобождены невредимыми и вооруженный захватчик задержан", - сказал глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе.

За ситуацией с захватом заложников в Тбилиси следите в трансляции Sputnik Грузия >>

По его словам, следственные мероприятия по делу продолжаются, остальные детали будут озвучены позднее.

Около 16:45 вооруженный человек ворвался в здание микрофинансовой организации на проспекте Церетели и захватил в заложники девять человек.

Ранее в сеть попали кадры, на которых предположительный захватчик выступил с заявлением. По видео можно предположить, что мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Требования у возможного захватчика в видео, показанном грузинскими телеканалами, необычные: снизить банковские проценты, запретить азартные игры и уменьшить цены на лекарства.

СМИ назвали имя предполагаемого захватчика офиса микрофинансовой организации - это некий Леван З. из Боржоми, в возрасте около 30-ти лет.

Почти месяц назад похожее нападение с захватом заложников произошло в Зугдиди. 21 октября человек, вооруженный автоматом и гранатой, ворвался в филиал Банка Грузии в городе Зугдиди и взял в заложники более 40 человек. Похититель требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников.

По версии следствия, преступник - местный житель Бадри Эсебуа. Для установления его местонахождения и ареста МВД активно проводит специальные оперативно-розыскные мероприятия. Уголовное дело возбуждено по статьям "совершение террористического акта, захват заложников в террористических целях и незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия".