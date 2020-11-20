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Спецоперация в столице Грузии на проспекте Церетели

Что известно о тбилисском захватчике? Версии СМИ

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2278)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201120/250113475/Chto-izvestno-o-tbilisskom-zakhvatchike-Versii-SMI.html

Кем является молодой человек, захвативший в заложники девять человек в Тбилиси, и чего он хочет - главные версии грузинских СМИ на данный момент

ТБИЛИСИ, 20 ноя - Sputnik. Грузинские СМИ в данный момент активно тиражируют версии о захватчике девяти заложников в здании одной из микрофинансовых организаций и пытаются сами выяснить его личность.

Полиция уже почти четыре часа ведет переговоры с мужчиной, который ворвался в офис организации "ЭмБиСи" на проспекте Церетели в Тбилиси.

По официальной версии, он удерживает девять заложников. По одной из версий, которую сейчас активно распространяют грузинские телеканалы, – захватчик, вероятно, уроженец города Боржоми, некий Леван З.

Однако в МВД эту версию не комментируют и уже несколько раз призывали СМИ не распространять непроверенную информацию.

Человек с гранатой захватил заложников в центре Тбилиси - видео
video : Sputnik / Alexander Imedashvili, Alex Shlamov
Человек с гранатой захватил заложников в центре Тбилиси - видео

Тем не менее, СМИ активно показывают видео с требованиями захватчика со ссылкой на его аккаунт в соцсети Facebook. Но на самой странице этого человека лежит лишь 24-секундное видео, в котором слышна одна фраза – "Передайте телеканалам..."

Требования у возможного захватчика в видео, показанном грузинскими телеканалами, необычные: снизить банковские проценты, запретить азартные игры и уменьшить цены на лекарства.

Агентство "Прайм Тайм" утверждает, что нашло соседей возможного захватчика, которые утверждают, что у него были большие проблемы с банком. Из-за неуплаты кредита он якобы потерял одну квартиру и заложил в банк вторую. Также агентство со ссылкой на соседей утверждает, что мужчина часто пьет и у него есть проблемы с азартными играми.

Темы:
Происшествия в Грузии (2278)


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