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Захват заложников в микрофинансовой организации на проспекте Церетели 20 ноября 2020 года

Как освобождали заложников в Тбилиси: подробности от МВД Грузии

© Sputnik / STRINGER
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Захват заложников в центре Тбилиси (7)
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В результате переговоров между представителями полиции и напавшим, длившихся несколько часов, обвиняемый поэтапно освободил заложников

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Вооруженный человек во время нападения на микрофинансовую организацию на проспекте Церетели в Тбилиси взял в заложники 17 человек, говорится в информации на МВД Грузии.

Захват заложников в Тбилиси: что произошло подробно - онлайн трансляция с места событий >>

Нападение на микрофинансовую организацию MBC было осуществлено вечером в пятницу. Спецоперация по освобождению заложников продлилась около четырех часов.

Захват заложников в микрофинансовой организации на проспекте Церетели 20 ноября 2020 года
© Sputnik / STRINGER
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МВД Грузии также подтвердило, что задержанный действительно идентифицированный СМИ Леван Зурабашвили, 1989 года рождения.

"В результате переговоров между представителями министерства внутренних дел и напавшим, длившихся несколько часов, обвиняемый поэтапно освободил заложников. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Между тем МВД Грузии переквалифицировало статьи следствия и предъявила обвинения захватчику сразу по двум статьям: "взятие в заложники двух или более человек " и "незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия".

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Захват заложников в центре Тбилиси (7)


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