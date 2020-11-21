Захватчик в Тбилиси был вооружен зажигалкой, а не гранатой: новые детали нападения

По словам адвоката нападавшего, его подзащитный во время нападения был трезв и не представлял какой-либо угрозы присутствующим

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Во время нападения на микрофинансовую организацию на проспекте Церетели в Тбилиси Леван Зурабашвили держал в руках не гранату, а зажигалку в форме гранаты, заявил его адвокат Георгий Чочуа.

Нападение на микрофинансовую организацию MBC было осуществлено вечером в пятницу. Спецоперация по освобождению 17 заложников продлилась около четырех часов.

Захват заложников в Тбилиси: что произошло подробно - смотрите онлайн трансляцию с места событий>>>

По словам адвоката, Зурабашвили пока не предъявили обвинения, и он пользуется правом на молчание.

"Пока мой подзащитный использует право на молчание. Другой информации у нас нет. Он не хочет говорить", – заявил Чочуа журналистам.

По его словам, все заложники чувствуют себя хорошо, он не оказывал на них давления.

"Про требования Зурабашвили сказал, что он требовал понижения банковских процентов, упразднения азартных игр… В руках у него была не граната, а зажигалка в форме гранаты, которую он купил. Эта зажигалка не представляла реальной угрозы", – отметил адвокат.

При этом на вопрос, был ли Зурабашвили в трезвом состоянии, адвокат заявил, что его подзащитный был трезв.

Ранее МВД Грузии сообщило, что в результате переговоров между представителями министерства внутренних дел и напавшим, длившихся несколько часов, обвиняемый поэтапно освободил заложников. В результате происшествия никто не пострадал.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям: "взятие в заложники двух или более человек " и "незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия".