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Захват заложников в микрофинансовой организации на проспекте Церетели 20 ноября 2020 года

Захватчик в Тбилиси был вооружен зажигалкой, а не гранатой: новые детали нападения

© Sputnik / STRINGER
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По словам адвоката нападавшего, его подзащитный во время нападения был трезв и не представлял какой-либо угрозы присутствующим

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Во время нападения на микрофинансовую организацию на проспекте Церетели в Тбилиси Леван Зурабашвили держал в руках не гранату, а зажигалку в форме гранаты, заявил его адвокат Георгий Чочуа.

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Запретите всем играть! Требование от захватчика заложников в Тбилиси - видео

Нападение на микрофинансовую организацию MBC было осуществлено вечером в пятницу. Спецоперация по освобождению 17 заложников продлилась около четырех часов.

Захват заложников в Тбилиси: что произошло подробно - смотрите онлайн трансляцию с места событий>>>

По словам адвоката, Зурабашвили пока не предъявили обвинения, и он пользуется правом на молчание.

"Пока мой подзащитный использует право на молчание. Другой информации у нас нет. Он не хочет говорить", – заявил Чочуа журналистам.

По его словам, все заложники чувствуют себя хорошо, он не оказывал на них давления.

"Про требования Зурабашвили сказал, что он требовал понижения банковских процентов, упразднения азартных игр… В руках у него была не граната, а зажигалка в форме гранаты, которую он купил. Эта зажигалка не представляла реальной угрозы", – отметил адвокат.

При этом на вопрос, был ли Зурабашвили в трезвом состоянии, адвокат заявил, что его подзащитный был трезв.

Захват заложников в микрофинансовой организации на проспекте Церетели 20 ноября 2020 года
© Sputnik / STRINGER
Как освобождали заложников в Тбилиси: подробности от МВД Грузии

Ранее МВД Грузии сообщило, что в результате переговоров между представителями министерства внутренних дел и напавшим, длившихся несколько часов, обвиняемый поэтапно освободил заложников. В результате происшествия никто не пострадал.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям: "взятие в заложники двух или более человек " и "незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия".

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захват заложников, Тбилиси


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