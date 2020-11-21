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Жители столицы Грузии участвуют в выборах в местные органы власти

Трагедия на выборах в Грузии: 60-летний мужчина умер прямо на участке

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (40)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201121/250127527/Tragediya-na-vyborakh-v-Gruzii-60-letniy-muzhchina-umer-pryamo-na-uchastke.html

По предположительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ. По факту начато расследование

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. На избирательном участке №41 в районе Хелвачаури (Аджарская АР) скончался 60-летний мужчина, передает Аджарское телевидение.

По информации окружной комиссии, житель села Чикунети пришел на выборы, проголосовал и умер, когда покидал участок.

Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства", однако позже дело может быть закрыто или переквалифицировано.

Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (40)


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