Трагедия на выборах в Грузии: 60-летний мужчина умер прямо на участке

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По предположительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ. По факту начато расследование
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. На избирательном участке №41 в районе Хелвачаури (Аджарская АР) скончался 60-летний мужчина, передает Аджарское телевидение.
По информации окружной комиссии, житель села Чикунети пришел на выборы, проголосовал и умер, когда покидал участок.
Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ.
Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства", однако позже дело может быть закрыто или переквалифицировано.