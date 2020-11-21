Трагедия на выборах в Грузии: 60-летний мужчина умер прямо на участке

По предположительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ. По факту начато расследование

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. На избирательном участке №41 в районе Хелвачаури (Аджарская АР) скончался 60-летний мужчина, передает Аджарское телевидение.

По информации окружной комиссии, житель села Чикунети пришел на выборы, проголосовал и умер, когда покидал участок.

Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства", однако позже дело может быть закрыто или переквалифицировано.