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Патрульная полиция - полицейские на дежурстве

Молодежная НПО устроила "коридор позора" у окружной комиссии в Батуми, есть задержанные

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (97)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201121/250128563/Molodezhnaya-NPO-ustroila-koridor-pozora-u-okruzhnoy-komissii-v-Batumi-est-zaderzhannye.html

В результате акции представителей молодежной НПО задержали сотрудники полиции, на месте мобилизованы дополнительные силы правоохранителей

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Молодежная неправительственная организация "Действуй" устроила "коридор позора" у окружной комиссии в Батуми после окончания второго тура выборов в Грузии, сообщает телеканал Imedi.

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Как заявил глава департамента полиции Аджарии Коте Ананиашвили, после нескольких призывов соблюдать дистанцию от здания комиссии, начались задержания. Сколько человек задержано, на данный момент не уточняется.

Сообщается, что акция не была согласована с оппозиционными партиями, которые ранее отказались от любых акций протеста в день второго тура мажоритарных выборов, это частная инициатива НПО.

Второй тур парламентских выборов по одномандатным округам прошел в субботу в Грузии на фоне продолжающегося политического кризиса в стране и бойкота голосования со стороны всех оппозиционных партий, которые считают их сфальсифицированными. Они официально сняли своих кандидатов, но в бюллетенях они все равно остались – законодательство не предусматривает отказа на этом этапе.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (97)
Теги:
Акция протеста, Парламентские выборы, Батуми


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