Прокуратура предъявила обвинение захватчику заложников в Тбилиси

В связи с поведением обвиняемого, по делу была назначена психиатрическая экспертиза, которая изучит его психическое состояние на момент совершения преступления

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение Левану Зурабашвили, захватившему в пятницу, 20 ноября, заложников в микрофинансовой организации в Тбилиси, по статье Уголовного кодекса Грузии – "захват двух и более лиц в качестве заложников", говорится в заявлении ведомства.

По данным ведомства, расследование показало, что 20 ноября 2020 года около 16:30 обвиняемый ворвался в офис ООО "Микро Бизнес Капитал" на проспекте Церетели и, угрожая применить огнестрельное оружие и гранату, озвучил различные требования. Обвиняемый взял в заложники 19 человек.

Захватчик находился в здании около трех с половиной часов.

"По делу был проведен ряд следственных и процессуальных действий, а также, в связи с поведением обвиняемого, по делу была назначена психиатрическая экспертиза, которая изучит его психическое состояние на момент совершения преступления", - говорится в заявлении.

Также уже известно заключение экспертизы, согласно которому на момент вторжения в микрофинансовую организацию у Зурабашвили не было при себе огнестрельного оружия.

Обвинение обратилось в суд с предложениям избрать для задержанного в качестве меры пресечения тюремное заключение.

Требования у захватчика были необычные: снизить банковские проценты, запретить азартные игры и уменьшить цены на лекарства.