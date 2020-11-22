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Здание главной прокуратуры Грузии

Прокуратура предъявила обвинение захватчику заложников в Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Захват заложников в центре Тбилиси (11)
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Sputnik Грузия
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В связи с поведением обвиняемого, по делу была назначена психиатрическая экспертиза, которая изучит его психическое состояние на момент совершения преступления

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение Левану Зурабашвили, захватившему в пятницу, 20 ноября, заложников в микрофинансовой организации в Тбилиси, по статье Уголовного кодекса Грузии – "захват двух и более лиц в качестве заложников", говорится в заявлении ведомства.

По данным ведомства, расследование показало, что 20 ноября 2020 года около 16:30 обвиняемый ворвался в офис ООО "Микро Бизнес Капитал" на проспекте Церетели и, угрожая применить огнестрельное оружие и гранату, озвучил различные требования. Обвиняемый взял в заложники 19 человек.

Захват заложников в микрофинансовой организации на проспекте Церетели 20 ноября 2020 года
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Захватчик находился в здании около трех с половиной часов.

"По делу был проведен ряд следственных и процессуальных действий, а также, в связи с поведением обвиняемого, по делу была назначена психиатрическая экспертиза, которая изучит его психическое состояние на момент совершения преступления", - говорится в заявлении.

Также уже известно заключение экспертизы, согласно которому на момент вторжения в микрофинансовую организацию у Зурабашвили не было при себе огнестрельного оружия.

Обвинение обратилось в суд с предложениям избрать для задержанного в качестве меры пресечения тюремное заключение.

Требования у захватчика были необычные: снизить банковские проценты, запретить азартные игры и уменьшить цены на лекарства.

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Захват заложников в центре Тбилиси (11)


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