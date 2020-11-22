Задержанный по делу погибшей программистки освобожден под залог

Генпрокуратура Грузии согласилась с залогом, поскольку Давид Пурцхванидзе полностью признал предъявленные ему обвинения и сотрудничал со следствием

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство защиты и назначил задержанному по делу о гибели программистки Тамар Бачалиашвили Давиду Пурцхванидзе залог в размере 7 000 лари (более 2 100 долларов США) в качестве меры пресечения.

Тамар Бачалиашвили в июле нашли мертвой в ее машине после пяти дней поисков в районе Тетрицкаро, в 65 километрах от Тбилиси. Скандальные фотографии, которые прокуратура признала фальшивыми, адвокат Рамишвили показал в начале сентября в эфире телекомпании Formula. Он утверждал, что снимки местности были сделаны в промежутке с 19 по 22 июля, на них машины нет и это доказывает, что автомобиль с погибшей девушкой внутри был пригнан на место уже после ее гибели.

По данным Генпрокуратуры, поскольку Давид Пурцхванидзе полностью признал предъявленные ему обвинения, сотрудничал со следствием и так как состояние его здоровья в исправительном учреждении ухудшилось и требует стационарного лечения, было принято решение о его освобождении под залог.

Он будет ожидать суда, который намечен на 26 ноября, на свободе.

"Его лишили паспорта и запретили выезд из страны без разрешения прокуратуры", - говорится в заявлении.

Прокуратура установила, что Пурцхванидзе для рекламирования своей организации - "Антикризисный центр проблем безопасности", а также получения финансирования решил создать поддельные улики, подтверждающие версию семьи о том, что машину погибшей девушки привезли на место в день обнаружения.

По версии обвинения, Пурцхванидзе связался с адвокатом семьи Бачалиашвили Михаилом Рамишвили и попросил его предоставить координаты места происшествия, после 7 сентября он получил по "Скайпу" снимки со спутника этого места от ноября 2019 года с программы Zoom Earth и решил подделать их.

Для этого он отправил снимки своему сыну и попросил их обработать так, чтобы дата съемки была 19 июля. Получив обработанные снимки, он отправил их адвокату Михаилу Рамишвили, который и представил их журналистам в качестве доказательств.

Во время опроса Пурцхванидзе заявил, что это реальные снимки со спутника, однако экспертиза установила факт подделки снимков.

Дело о гибели 23-летней программистки расследуется отдельно.