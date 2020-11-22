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Вид на реку Риони с моста в Кутаиси

"Нет гигантским ГЭС" - на западе Грузии проходит акция протеста

© CC BY-SA 2.0 / Beniamin Netan / River Rioni, Kutaisi
Происшествия
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Темы:
Энергетика Грузии (201)
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Sputnik Грузия
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Проект строительства Намахвани ГЭС является очень важным с точки зрения укрепления энергетической безопасности Грузии, считает министр экономики1

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Жители села Намахвани Цхалтубского муниципалитета (Имерети), представители НПО и оппозиционные политики устроили акцию протеста в связи со строительством Намахвани ГЭС на реке Риони у здания администрации турецкой строительной компании EKNA. Местные жители продолжают акции протеста в 24-часовом режиме уже 29 дней.

По словам участников акции, строительство плотины ГЭС приведет к затоплению 500 га земли, в том числе леса, пашни, нескольких сел, из-за чего десятки семей останутся без крова.

"Мы проводим акции протеста вот уже 29-й день. Не собираемся останавливаться. Строительство ГЭС приведет к экологической катастрофе. Сегодня мы проводим очередную акцию, где еще раз расскажем о том, как государство нарушает закон", - сказал один из участников акции протеста в эфире оппозиционного телеканала Mtavari.

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photo: Government of Georgia / FB
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К акции присоединились представители оппозиционных партий. По словам члена Лейбористской партии Лаши Чхартишвили, в ущелье реки Риони нельзя строить столь крупную ГЭС, так как она будет находиться в сейсмически активной зоне, где высока вероятность схода оползней.

По словам собравшихся, полиция заблокировала дорогу к зданию администрации турецкой компании, что не позволяет другим гражданам присоединиться к акции протеста.

Как ранее заявляла министр экономики Грузии Натия Турнава, Намахванская ГЭС - очень важный проект с точки зрения укрепления энергетической безопасности, а компания ENKA очень активно работает с населением, в том числе реализует социальные проекты.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Инвестор очень активно работает с населением, работал и раньше, и как раз по этой причине процесс выкупа земель осуществился очень согласованно, распределение компенсаций. Инвестор реализует ряд социальных проектов, и местное население достаточно хорошо вовлечено в различные социальные программы", - сказала министр экономики.

В то же время, по словам Натии Турнава, важно, чтобы в ходе проекта были созданы новые рабочие места, в первую очередь, для местного населения.

Как отметила министр, в общей сложности будет трудоустроено более 2000 граждан Грузии.

Плотина ГЭС
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В свою очередь компания Enka Riniubels, реализующая проект каскада ГЭС Намахвани, утверждает, что работы по проекту каскада начались еще в 1930-х годах, а первое технико-экономическое обоснование было проведено в 1972 году. Подробные исследования в 2006 году провело агентство по международному развитию USAID, а в 2007-м компания Hydroproject International. Окончательная проработка осуществимости проекта принадлежит итальянской компании "Studio Pietrangel", которую она провела в 2015 году.

В компании сообщают, что как только был выигран тендер, Enka Riniubels повторно провела исследование почти по всем аспектам, которые были изучены ранее.

Особое внимание компания уделила таким вопросам, как геология, гидрогеология, сейсмичность, зоны оползневой опасности, гидрология и безопасность плотины.

Проект "Каскад Намахвани ГЭС" на реке Риони объединит две ГЭС — "Намахвани" и "Твиши", с общей установленной мощностью в 433 МВт. Предположительная стоимость проекта составляет 730 миллионов долларов.

Проект осуществит Clean Energy Georgia Group, победившая в соответствующем тендере. Для строительства ГЭС Clean Energy Georgia Group, являющаяся дочерней компанией норвежской группы Clean Energy, привлечет турецкий строительный холдинг ENKA Insaat ve Sanayi A.S.

Темы:
Энергетика Грузии (201)


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