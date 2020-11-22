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Захват заложников в микрофинансовой организации на проспекте Церетели 20 ноября 2020 года

Неожиданный поворот: в Грузии собирают деньги для матери захватчика заложников

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Захват заложников в центре Тбилиси (12)
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Мать обвиняемого в своем письме публично извинилась перед заложниками и их семьями и попыталась объяснить причины такого поведения своего единственного сына

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Эксперт по вопросам Конституции Вахушти Менабде выступил с инициативой собрать средства для матери Левана Зурабашвили, который в пятницу захватил 19 человек в микрофинансовой компании на проспекте Церетели в Тбилиси. Об этом Менабде написал на своей странице в Facebook.

По его словам, поддержку опустошенного человека не стоит сравнивать с романтизацией терроризма, а пожилая женщина не должна остаться одна перед лицом "эксплуатирующей и пренебрежительной системы".

Захват заложников в микрофинансовой организации на проспекте Церетели 20 ноября 2020 года
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Письмо из изолятора: захватчик заложников в Тбилиси объяснил свои цели

"Многие люди хотят помочь пожилой женщине и ребенку, или, возможно, их собственное финансовое положение не позволяет им переводить деньги, но они хотят внести свой вклад тем, что поделятся номером счета, распространят информацию, но из-за морального давления они воздерживаются от этого. В такие моменты каждый человек должен поощрять друг друга и показывать друг другу, что они не одиноки в поддержке сограждан", - написал Менабде.

По его словам, если мы не научимся поддерживать друг друга, то не сможем называться обществом.

"Если за помощь ребенку и пожилому нас назовут сторонниками терроризма - да будет так", - написал Менабде в конце своего обращения к пользователям.

Накануне в СМИ опубликовали письмо матери Левана Зурабашвили, 73-летней Ламары Терелидзе. Женщина публично извинилась перед заложниками и их семьями и попыталась объяснить причины такого поведения своего единственного сына.

"Я никак не оправдываю его поступок, как это, он ворвался в госучреждение и напугал людей. Мне очень стыдно перед этими людьми. Мне нужны лекарства, вы знаете, как выросли цены на лекарства. Он нервничает - у тебя больше никого нет и если с тобой что-то случится, что мне делать..." - сказала мать Зурабашвили.

Она пояснила, что последние три месяца были крайне тяжелыми , так как все деньги уходили на выплату банковского кредита.

Женщина считает, что именно этот фактор стал решающим.

Сегодня прокуратура Грузии предъявила Левану Зурабашвили официальное обвинение по статье 144 УК Грузии – "захват двух или более лиц в заложники". Теперь ему грозит от 9 до 14 лет тюрьмы.

Требования у захватчика были необычные: снизить банковские проценты, запретить азартные игры и уменьшить цены на лекарства.

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Захват заложников в центре Тбилиси (12)


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