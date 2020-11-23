"Кто-то должен издать голос!" – захватчик заложников в Тбилиси выступил в суде

Молодой мужчина, который обвиняется в захвате заложников в Тбилиси, будет дожидаться приговора суда в заключении

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд оставил в заключении на время следствия Левана Зурабашвили, который обвиняется в захвате заложников в микрофинансовой организации в Тбилиси.

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Прокуратура Грузии предъявила обвинение Зурабашвили по статье "захват двух и более лиц в качестве заложников". Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Адвокаты требовали его освобождения под залог на сумму в размере 1 тысячи лари (примерно 303 долларов).

По данным следствия, 20 ноября 2020 года около 16:30 обвиняемый ворвался в офис ООО "Микро Бизнес Капитал" на проспекте Церетели и, угрожая применить огнестрельное оружие и гранату, озвучил различные требования. Обвиняемый взял в заложники 19 человек.

Захватчик находился в здании около трех с половиной часов. Уже известно, что на момент вторжения в микрофинансовую организацию у Зурабашвили не было при себе оружия, а под видом гранаты была зажигалка.

Требования у захватчика были необычные: снизить банковские проценты, запретить азартные игры и уменьшить цены на лекарства.

Выступая в зале суда, обвиняемый говорил о проблеме азартных игр и о необходимости изменения законодательства.

"Кто-то должен издать голос, мы все, ваши дети, все гибнут. Сколько людей покончили с собой, сколько семей омрачены горем… Многие могут не играть, но их дети, братья (играют – ред.) – гибнут поколения. Люди в отчаянии. Разве бедные не трогают ваши сердца? Я уже расплатился за свои долги. Дайте мне пожизненное, я этого заслужил. Я больше не играю, но нас жаль, давайте спасем нацию и изменим закон. Нет семьи, которой не нужны лекарства. Все стоит очень дорого – памперсы, медикаменты. Мы не размножаемся и не развиваемся, а идем назад", – заявил Зурабашвили.

А мать обвиняемого Ламара Тереладзе утверждает, что ее сын никого насильно не удерживал.

"Все, кто смотрели, говорят, и на камеру записано, как Леван говорит при входе: "Кто хочет, может идти". Леван никого там не держал. Сидел один старый мужчина, ему сказали идти и, наверно, он хотел смотреть на зрелище и не ушел. Девочки сидели на столе и смеялись, шутили и говорили: "Леван, может тебе кофе принести?" – сказала Тереладзе журналистам.

Она также рассказала о том, что подтолкнуло ее сына на подобное действие.

"Почему он сделал подобнее? Вы знаете, я не хотела говорить об этом раньше, но нищета и бедность заставили его это сделать. Я не знаю, может вы очень хорошо живете, но в моем районе, в районе Самгори люди нищие", – сказала она.

Женщина добавила, что является учительницей, и когда она протягивает руку к сумке, дети думают, что она угостит их чем-нибудь сладким.