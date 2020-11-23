18:37 23 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9215
  • 100 RUB4.3481
  • USD3.3073
Поиск
Камеры заключения в тюрьме

Деньги, наркотики, оружие: гражданина Грузии в Нидерландах приговорили к 3,5 года тюрьмы

© CC BY 2.0 / Drew Bates / Alcatraz Max Security
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1203)
9910
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201123/250137057/Dengi-narkotiki-oruzhie-grazhdanina-Gruzii-v-Niderlandakh-prigovorili-k-35-godam-tyurmy.html

Бездомному миллионеру, в обиталище которого нашли к тому же и оружие, и наркотики, придется отсидеть срок, несмотря на то, что вины он так и не признал

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Суд приговорил задержанного в Нидерландах грузина, у которого изъяли 12,5 миллиона евро, к трем с половиной годам лишения свободы, сообщает Rustavi2.

35-летнего мужчину задержали в городе Эйндховен в июне текущего года. По данным СМИ, задержанный оказался бездомным и без определенных занятий.

Полиция задержала его после обыска в одном из домов, в котором он обитал.

При обыске подвала, где жил бездомный, полиция обнаружила 12,5 миллиона евро, две единицы огнестрельного оружия, аппарат для счета денег и килограмм кокаина.

Задержанному предъявили обвинение в отмывании денег. Однако тот не признал вины и заявил, что ничего не знал о деньгах.

Темы:
Преступность в Грузии (1203)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Православные верующие отмечают праздник Гиоргоба в соборе Кашвети 23 ноября 2020 года
Как в Грузии отмечают "Гиоргоба" на фоне пандемии коронавируса - фото
Грузия празднует Гиоргоба, несмотря на коронавирус - видео
Грузия празднует "Гиоргоба", несмотря на коронавирус - видео
Второй тур парламентских выбора в Грузии: предварительные итоги
Второй тур парламентских выборов в Грузии: предварительные итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться