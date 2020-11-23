Деньги, наркотики, оружие: гражданина Грузии в Нидерландах приговорили к 3,5 года тюрьмы

Бездомному миллионеру, в обиталище которого нашли к тому же и оружие, и наркотики, придется отсидеть срок, несмотря на то, что вины он так и не признал

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Суд приговорил задержанного в Нидерландах грузина, у которого изъяли 12,5 миллиона евро, к трем с половиной годам лишения свободы, сообщает Rustavi2.

35-летнего мужчину задержали в городе Эйндховен в июне текущего года. По данным СМИ, задержанный оказался бездомным и без определенных занятий.

Полиция задержала его после обыска в одном из домов, в котором он обитал.

При обыске подвала, где жил бездомный, полиция обнаружила 12,5 миллиона евро, две единицы огнестрельного оружия, аппарат для счета денег и килограмм кокаина.

Задержанному предъявили обвинение в отмывании денег. Однако тот не признал вины и заявил, что ничего не знал о деньгах.