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Руки в наручниках

В Тбилиси задержан мужчина, напавший на бывшую жену с ножом

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1204)
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Sputnik Грузия
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За нападение и попытку убийства бывшей супруги 44-летнему мужчине грозит тюремный срок от 13 до 17 лет

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. В Тбилиси задержан 44-летний мужчина, который обвиняется в нарушении условий сдерживающего ордера и покушении на бывшую жену, сообщает МВД Грузии.

Руки в наручниках. Задержание преступника
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Следствием установлено, что обвиняемый явился на работу к бывшей жене в один из супермаркетов в Глдани, тем самым нарушив сдерживающий ордер, выданный правоохранительными органами для защиты 37-летней женщины, напал на нее и нанес ранение канцелярским ножом.

Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь, ее жизнь вне опасности.

Мужчина был задержан на месте происшествия, орудие преступления - канцелярский нож - изъят в качестве вещественного доказательства.

Уголовное дело возбуждено по статьям - неисполнение требований, предусмотренных охранным или сдерживающим ордером" и покушение на умышленное убийство члена семьи.

Преступление наказывается лишением свободы на срок от 13-17 лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1204)


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