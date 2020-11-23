В Тбилиси задержан мужчина, напавший на бывшую жену с ножом

За нападение и попытку убийства бывшей супруги 44-летнему мужчине грозит тюремный срок от 13 до 17 лет

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. В Тбилиси задержан 44-летний мужчина, который обвиняется в нарушении условий сдерживающего ордера и покушении на бывшую жену, сообщает МВД Грузии.

Следствием установлено, что обвиняемый явился на работу к бывшей жене в один из супермаркетов в Глдани, тем самым нарушив сдерживающий ордер, выданный правоохранительными органами для защиты 37-летней женщины, напал на нее и нанес ранение канцелярским ножом.

Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь, ее жизнь вне опасности.

Мужчина был задержан на месте происшествия, орудие преступления - канцелярский нож - изъят в качестве вещественного доказательства.

Уголовное дело возбуждено по статьям - неисполнение требований, предусмотренных охранным или сдерживающим ордером" и покушение на умышленное убийство члена семьи.

Преступление наказывается лишением свободы на срок от 13-17 лет.