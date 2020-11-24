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Мцхетский региональный суд

Процесс по делу Шакарашвили отложен – у одного из адвокатов выявили коронавирус

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Гибель 19-летнего грузинского футболиста (75)
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Суд должен был продолжить опрос свидетелей по делу об убийстве 19-летнего футболиста, в котором фигурируют 17 обвиняемых

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Процесс по делу об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили в Мцхетском районном суде отложен – у адвоката одного из обвиняемых установили коронавирус, остальные правозащитники автоматически перешли на самоизоляцию, сообщает телеканал Rustavi 2.

Мцхетский региональный суд - рассматривается дело об убийстве Шакарашвили
© Sputnik / STRINGER
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На вторник, 24 ноября, был назначен очередной процесс по делу. Суд должен был продолжить опрос свидетелей, но адвокаты обратились в суд с прошением о переносе заседания.

Георгий Шакарашвили был найден мертвым на четвертый день поисков, 22 июня, в реке Арагви во Мцхета. Как выяснилось, он пропал после того, как ушел с вечеринки по случаю дня рождения знакомой девушки.

Следствие установило, что молодого человека сначала избили, а после бросили в реку, где он захлебнулся.

По делу проходят 17 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

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Гибель 19-летнего грузинского футболиста (75)


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