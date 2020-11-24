Процесс по делу Шакарашвили отложен – у одного из адвокатов выявили коронавирус

Суд должен был продолжить опрос свидетелей по делу об убийстве 19-летнего футболиста, в котором фигурируют 17 обвиняемых

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Процесс по делу об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили в Мцхетском районном суде отложен – у адвоката одного из обвиняемых установили коронавирус, остальные правозащитники автоматически перешли на самоизоляцию, сообщает телеканал Rustavi 2.

На вторник, 24 ноября, был назначен очередной процесс по делу. Суд должен был продолжить опрос свидетелей, но адвокаты обратились в суд с прошением о переносе заседания.

Георгий Шакарашвили был найден мертвым на четвертый день поисков, 22 июня, в реке Арагви во Мцхета. Как выяснилось, он пропал после того, как ушел с вечеринки по случаю дня рождения знакомой девушки.

Следствие установило, что молодого человека сначала избили, а после бросили в реку, где он захлебнулся.

По делу проходят 17 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.