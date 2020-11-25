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Патрульная полиция

В Тбилиси задержан наркореализатор, маскировавшийся под обычного курьера

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1205)
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Sputnik Грузия
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Задержанному 29-летнему мужчине, дома у которого нашли 24 упаковки метадона, грозит серьезный срок – от восьми лет до пожизненного

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. В Тбилиси в результате оперативно-розыскных мероприятий по обвинению в наркопреступлении задержан 29-летний мужчина, сообщает МВД Грузии.

При обыске квартиры задержанного полиция изъяла 24 упаковки препарата метадон.

Следствие установило, что обвиняемый использовал рюкзак и скутер одной из курьерских служб для маскировки своей преступной деятельности, что позволяло ему беспрепятственно, не вызывая подозрений, передвигаться по разным адресам.

Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупных размерах".

Максимальное наказание за преступление – от восьми до 20 лет или пожизненное заключение.

Темы:
Преступность в Грузии (1205)


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