На западе Грузии спасатели вызволили рабочего из-под завала

Молодой человек, помощь которому была оказана своевременно, остался цел и невредим, ему даже не понадобилась госпитализация

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Грузинским спасателям удалось вытащить из-под земляной массы человека – молодой мужчина цел и невредим, говорится в сообщении на сайте Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

photo: Emergency Management Service / FB Спасатели вытащили рабочего из завалов в Цхалтубо

В Центр управления общественной безопасностью "112" поступила информация, что в Цхалтубо (регион Имерети) во время ремонтных работ на канализационной сети произошел обвал и рабочий оказался под грудой земли и камней, и нуждался в помощи.

В кратчайшее время на место прибыли спасатели и достали молодого человека из-под завала. Он был в контактном состоянии. Его тут же осмотрела бригада скорой и оказала помощь на месте. Госпитализация не понадобилась.