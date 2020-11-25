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Спасатель на месте происшествия

На западе Грузии спасатели вызволили рабочего из-под завала

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2279)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201125/250158178/Na-zapade-Gruzii-spasateli-vyzvolili-iz-pod-zavala-rabochego.html

Молодой человек, помощь которому была оказана своевременно, остался цел и невредим, ему даже не понадобилась госпитализация

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Грузинским спасателям удалось вытащить из-под земляной массы человека – молодой мужчина цел и невредим, говорится в сообщении на сайте Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Спасатели вытащили рабочего из завалов в Цхалтубо
photo: Emergency Management Service / FB
Спасатели вытащили рабочего из завалов в Цхалтубо

В Центр управления общественной безопасностью "112" поступила информация, что в Цхалтубо (регион Имерети) во время ремонтных работ на канализационной сети произошел обвал и рабочий оказался под грудой земли и камней, и нуждался в помощи.

В кратчайшее время на место прибыли спасатели и достали молодого человека из-под завала. Он был в контактном состоянии. Его тут же осмотрела бригада скорой и оказала помощь на месте. Госпитализация не понадобилась.

Темы:
Происшествия в Грузии (2279)


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