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Медработник клинической больницы

"Подкрался и начал душить" – ковид-инфицированный в Батуми напал на медсестру

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
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Темы:
Преступность в Грузии (1206)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201125/250158441/Podkralsya-i-nachal-dushit--kovid-infitsirovannyy-v-Batumi-napal-na-medsestru.html

По словам пострадавшей, пациент хотел, чтобы ему дали метадон, который применяется при лечении наркотической зависимости

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. В одной из ковид-гостиниц в Батуми (Аджария) инфицированный пациент напал на медсестру и нанес ей физические увечья, сообщает Первый канал.

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Инцидент произошел в ночь на среду. По словам медсестры Асмати Варшаломидзе, пациент проходил по программе лечения метадоном, а по вечерам ему давали более легкие лекарства – глицин и валерьянку, но он требовал введения более сильнодействующих медикаментов. На данный момент Варшаломидзе находится на допросе в полицейском участке.

"Я мерила давление одному из пациентов в той же палате, он подкрался ко мне и начал душить. Поднес мне к горлу бритву, у меня порезаны руки. Другой пациент помог, спас меня, а то я не знаю, как бы это все закончилось", – рассказала Варшаломидзе.

По информации министерства внутренних дел, по факту случившегося начато расследование. Как информируют в ведомстве, пациент переведен из ковид-гостиницы в одну из батумских клиник. Его состояние стабильное.

Темы:
Преступность в Грузии (1206)


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