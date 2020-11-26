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Мужчина идет в лес на охоту

Раненный охотник, которого спасатели вывели из леса Западной Грузии, скончался

© CC0 / Pixabay
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2282)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201126/250164960/Ranennyy-okhotnik-kotorogo-spasateli-vyveli-iz-lesa-Zapadnoy-Gruzii-skonchalsya.html

Охота для 63-летнего жителя Цаленджиха обернулась трагедией, спасатели с трудом нашли его в лесу, но до больницы довезти не успели

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Раненый охотник, которого спасатели вывели из леса, скончался по пути, его не удалось довезти до больницы, заявил мэр Цаленджиха (Западная Грузия) Бесик Парцвания.

Тело 62-летнего мужчины доставили в бюро экспертизы в Кутаиси.

Спасатель на месте происшествия
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Как выяснилось, охотник пошел на охоту в лес в окрестностях Хоко. В девять утра он позвонил на горячую линию "112" и сообщил, что ранен.

"Служба чрезвычайных ситуаций сразу же включилась в поисковые работы. Был вызван вертолет пограничной полиции, однако из-за непогоды найти раненого не удавалось. После нескольких часов поисковых работ охотника нашли, однако по дороге в больницу он умер", - рассказал Парцвания.

Соседи охотника рассказывают, что он пошел на охоту 23 ноября вместе с еще одним человеком. Что произошло на охоте, неизвестно.

Служба управления чрезвычайными ситуациями сообщила, что на "112" поступил звонок о том, что в лесу недалеко от поселка Джвари в Цаленджихском муниципалитете охотник нечаянно выстрелил в себя и ранил. На место незамедлительно выехали спасатели. К поисковой операции подключили вертолет, однако из-за непогоды доставить раненного в лесу охотника до больницы на вертолете не удалось. Спасатели несли его по лесу до автомобильной дороги на носилках, однако в дороге он скончался.

Темы:
Происшествия в Грузии (2282)


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