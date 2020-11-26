Пожар в центре Тбилиси – погибли два человека

Пожар в трехэтажном доме на улице Хорава тушили семь бригад пожарных-спасателей, к этому времени огонь локализован

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. В Тбилиси на улице Хорава в пожаре погибли два человека, сообщили Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

По информации службы, в результате пожара сгорел второй этаж трехэтажного жилого дома.

На месте были мобилизованы семь бригад пожарных-спасателей. К этому времени огонь локализован. В сгоревшей квартире пожарные обнаружили тела двух человек.

По словам очевидцев, пожар возник приблизительно в 7:30 утра.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.