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Сотрудник полиции на месте ДТП на трассе в Кахетии

Смертельное ДТП в Кахети: погиб молодой водитель

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2282)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201126/250165629/Smertelnoe-DTP-v-Kakheti-pogib-molodoy-voditel-.html

В Грузии самой распространенной причиной ДТП является выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Двадцатисемилетний мужчина скончался в результате ДТП в Кахети, в селе Руиспири Телавского района, сообщает Imedi.

ДТП в центре Тбилиси: в дождливую погоду на набережной разбились две машины - видео
© Sputnik / STRINGER
ДТП в центре Тбилиси: в дождливую погоду на набережной разбились две машины - видео

По словам очевидцев, молодой человек ехал на легковом автомобиле с высокой скоростью, в какой-то момент не смог справиться с управлением и перевернулся. Водитель скончался на месте еще до приезда скорой помощи.

По факту происшествия начато расследование.

За девять месяцев 2020 года в авариях в Грузии погибли 337 человек, среди них 17 детей младше 16 лет.

Всего в этот период в Грузии произошло 3 644 аварии с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание. Половина всех аварий приходится на Тбилиси. Остальные ДТП произошли в регионах. Самой распространенной причиной ДТП в Грузии является выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона.

Темы:
Происшествия в Грузии (2282)


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