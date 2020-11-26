Смертельное ДТП в Кахети: погиб молодой водитель

В Грузии самой распространенной причиной ДТП является выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Двадцатисемилетний мужчина скончался в результате ДТП в Кахети, в селе Руиспири Телавского района, сообщает Imedi.

По словам очевидцев, молодой человек ехал на легковом автомобиле с высокой скоростью, в какой-то момент не смог справиться с управлением и перевернулся. Водитель скончался на месте еще до приезда скорой помощи.

По факту происшествия начато расследование.

За девять месяцев 2020 года в авариях в Грузии погибли 337 человек, среди них 17 детей младше 16 лет.

Всего в этот период в Грузии произошло 3 644 аварии с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание. Половина всех аварий приходится на Тбилиси. Остальные ДТП произошли в регионах. Самой распространенной причиной ДТП в Грузии является выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона.