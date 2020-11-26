Погибшими при пожаре на улице Хорава в Тбилиси оказались пожилые слепые братья

Соседи утверждают, что старики остались бы живы, если бы смогли сразу дозвониться до "112" и вызвать пожарных

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Погибшими при пожаре на улице Хорава в Тбилиси были 80-летний и 83-летний слепые братья, об этом телеканалу Rustavi 2 рассказали соседи.

По их словам, у стариков был шанс спастись, но они не смогли сразу дозвониться до "112".

"112" не отвечали долгое время, а так они были бы живы. На балконе стоял в огне живой человек. Был шанс выжить, если бы в "112" ответили вовремя. Когда мы узнали, пожар бушевал вовсю. Физически не было шанса войти туда и вывести стариков", – сказал один из соседей.

Точная причина пожара неизвестна, однако родственники считают, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электросети. Пожилые люди отапливались элекропечью, поскольку семье не подавали природный газ.

По словам заместителя главы Мтацминдской районной администрации Левана Бачиашвили, ущерб от пожара будет подсчитан после того, как судебно-медицинские эксперты закончат свою работу.

Сегодня утром на улице Хорава в результате пожара погибли двое мужчин. Сгорел второй этаж 3-х этажного жилого дома. По факту начато следствие.