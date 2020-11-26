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Скорая помощь 112

Погибшими при пожаре на улице Хорава в Тбилиси оказались пожилые слепые братья

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2283)
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Соседи утверждают, что старики остались бы живы, если бы смогли сразу дозвониться до "112" и вызвать пожарных

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Погибшими при пожаре на улице Хорава в Тбилиси были 80-летний и 83-летний слепые братья, об этом телеканалу Rustavi 2 рассказали соседи.

По их словам, у стариков был шанс спастись, но они не смогли сразу дозвониться до "112".

Пожарные спасатели службы 112 на месте ЧП
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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"112" не отвечали долгое время, а так они были бы живы. На балконе стоял в огне живой человек. Был шанс выжить, если бы в "112" ответили вовремя. Когда мы узнали, пожар бушевал вовсю. Физически не было шанса войти туда и вывести стариков", – сказал один из соседей.

Точная причина пожара неизвестна, однако родственники считают, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электросети. Пожилые люди отапливались элекропечью, поскольку семье не подавали природный газ.

По словам заместителя главы Мтацминдской районной администрации Левана Бачиашвили, ущерб от пожара будет подсчитан после того, как судебно-медицинские эксперты закончат свою работу.

Сегодня утром на улице Хорава в результате пожара погибли двое мужчин. Сгорел второй этаж 3-х этажного жилого дома. По факту начато следствие.

Темы:
Происшествия в Грузии (2283)


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