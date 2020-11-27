В Тбилиси задержан мошенник, специализирующийся на автомобилях

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. В Тбилиси задержан 33-летний ранее судимый по обвинению в мошенничестве, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.
Следствие установило, что обвиняемый 25 октября этого года по устной договоренности арендовал у гражданина автомобиль, с которого затем снял разные детали и продал.
Было также установило, что задержанный и в прошлом занимался подобным "бизнесом" и успел разобрать по частям несколько автомобилей. Часть из них уже найдена и изъята в качестве улик, часть разыскивается.
Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.