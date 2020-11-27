11:43 27 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9466
  • 100 RUB4.3828
  • USD3.3137
Поиск
Задержанный сотрудниками преступник

В Тбилиси задержан мошенник, специализирующийся на автомобилях

© photo: Sputnik / Vitaly Ankov
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1208)
105 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201127/250177908/V-Tbilisi-zaderzhan-moshennik-spetsializiruyuschiysya-na-avtomobilyakh.html

Ранее судимый зарабатывал себе на жизнь тем, что раскулачивал и продавал по частям взятые в аренду машины, за что ему грозит до девяти лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. В Тбилиси задержан 33-летний ранее судимый по обвинению в мошенничестве, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Следствие установило, что обвиняемый 25 октября этого года по устной договоренности арендовал у гражданина автомобиль, с которого затем снял разные детали и продал. 

Было также установило, что задержанный и в прошлом занимался подобным "бизнесом" и успел разобрать по частям несколько автомобилей. Часть из них уже найдена и изъята в качестве улик, часть разыскивается.

Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1208)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Легенда футбола Диего Марадона в Кремле, 2017 год
Не стало легенды: на 61-м году жизни скончался футболист Диего Марадона
Лидер Движения для народа Анна Долидзе провела марш благодарности в честь своих избирателей
Лидер "Движения для народа" провела "марш благодарности" в честь своих избирателей
Как изменились цены в Грузии
Как изменились цены в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться