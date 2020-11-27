В Тбилиси преступник в маске ограбил экспресс-филиал "Банка Грузии"

Ограбление было совершено средь бела дня, преступнику не только удалось скрыться, но и унести с собой деньги

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Очередное ограбление банка – в Тбилиси вооруженный мужчина в маске ворвался в экспресс-филиал "Банка Грузии", расположенного на проспекте Робакидзе.

Инцидент произошел около 12 часов дня. Преступник забрал деньги и скрылся с места преступления.

Один из находившихся в это время в банке свидетель рассказал телекомпании "Имеди", что преступник был в маске и, угрожая оружием, потребовал у оператора банка деньги.

На месте ограбления работают сотрудники полиции.

Неизвестно, какую сумму похитил преступник.

В МВД Грузии подтвердили Sputnik Грузия информацию об ограблении и сообщили, что следствие ведется по статье "разбой".