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Патрульная полиция

В Тбилиси преступник в маске ограбил экспресс-филиал "Банка Грузии"

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2285)
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Sputnik Грузия
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Ограбление было совершено средь бела дня, преступнику не только удалось скрыться, но и унести с собой деньги

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Очередное ограбление банка – в Тбилиси вооруженный мужчина в маске ворвался в экспресс-филиал "Банка Грузии", расположенного на проспекте Робакидзе.

Инцидент произошел около 12 часов дня. Преступник забрал деньги и скрылся с места преступления.

Один из находившихся в это время в банке свидетель рассказал телекомпании "Имеди", что преступник был в маске и, угрожая оружием, потребовал у оператора банка деньги.

На месте ограбления работают сотрудники полиции.

Неизвестно, какую сумму похитил преступник.

В МВД Грузии подтвердили Sputnik Грузия информацию об ограблении и сообщили, что следствие ведется по статье "разбой".

Темы:
Происшествия в Грузии (2285)


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