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Патрульная полиция

В Грузии задержан разыскиваемый через Интерпол гражданин Украины

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Sputnik Грузия
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По данным следствия, задержанный вместе с сообщниками угнал более десятка дорогостоящих автомобилей в Люксембурге и смог их легализовать

ТБИЛИСИ, 28 ноя - Sputnik. Сотрудники полиции Грузии задержали особо разыскиваемого в Европе и по линии Интерпола гражданина Украины, говорится в сообщении на сайте МВД.

Арестованного ведут в наручниках
© CC BY 2.0 / Exercise Tradewinds 2009 / PHOTO Tradewinds 2009
Разыскиваемый Интерполом гражданин Турции задержан в Грузии

Следствие установило, что задержанный вместе с сообщниками в сентябре-декабре 2019 года, угнал 17 дорогостоящих автомобилей в Люксембурге, а после смог их легализовать.

В Люксембурге ему предъявлены обвинения сразу по шести статьям Уголовного кодекса.

Согласно законодательству Грузии, задержанных по линии Интерпола сначала помещают в предэкстрадиционное заключение, а после отправляют в страну, которая объявила розыск.

Теги:
Грузия, Интерпол


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