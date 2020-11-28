В Грузии задержан разыскиваемый через Интерпол гражданин Украины

По данным следствия, задержанный вместе с сообщниками угнал более десятка дорогостоящих автомобилей в Люксембурге и смог их легализовать

ТБИЛИСИ, 28 ноя - Sputnik. Сотрудники полиции Грузии задержали особо разыскиваемого в Европе и по линии Интерпола гражданина Украины, говорится в сообщении на сайте МВД.

Следствие установило, что задержанный вместе с сообщниками в сентябре-декабре 2019 года, угнал 17 дорогостоящих автомобилей в Люксембурге, а после смог их легализовать.

В Люксембурге ему предъявлены обвинения сразу по шести статьям Уголовного кодекса.

Согласно законодательству Грузии, задержанных по линии Интерпола сначала помещают в предэкстрадиционное заключение, а после отправляют в страну, которая объявила розыск.