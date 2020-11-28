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Парламент Грузии. Охранник у здания в маске

Акция гражданских активистов у здания парламента Грузии закончилась стычкой с полицией

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (107)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201128/250191235/Aktsiya-grazhdanskikh-aktivistov-u-zdaniya-parlamenta-Gruzii-zakonchilas-stychkoy-s-politsiey.html

Участники акции называют действия полиции незаконными, утверждая, что в рамках закона "О собраниях и манифестациях" они ничего не нарушали

ТБИЛИСИ, 28 ноя - Sputnik. Акция протеста представителей молодежных гражданских организаций у здания парламента Грузии закончилась стычкой с полицией и задержанием двух человек.

Масштабная акция протеста оппозиции в воскресенье 8 ноября 2020 перед зданием парламента Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Участники акции в знак протеста против якобы фальсифицированных выборов и в знак того, что парламент будет однопартийным, пытались нарисовать на ограждении парламента советскую символику и сделать другие надписи. Полиция решила помешать активистам, после чего началась стычка.

По предварительным данным находящихся на месте журналистов, задержаны два человека, еще трое пострадали в давке.

Участники акции называют действия полиции незаконными, утверждая, что они имеют право делать надписи на временном ограждении в рамках закона "О собраниях и манифестациях".

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (107)
Теги:
Акция протеста, Парламент Грузии


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