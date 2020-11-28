Акция гражданских активистов у здания парламента Грузии закончилась стычкой с полицией

Участники акции называют действия полиции незаконными, утверждая, что в рамках закона "О собраниях и манифестациях" они ничего не нарушали

ТБИЛИСИ, 28 ноя - Sputnik. Акция протеста представителей молодежных гражданских организаций у здания парламента Грузии закончилась стычкой с полицией и задержанием двух человек.

Участники акции в знак протеста против якобы фальсифицированных выборов и в знак того, что парламент будет однопартийным, пытались нарисовать на ограждении парламента советскую символику и сделать другие надписи. Полиция решила помешать активистам, после чего началась стычка.

По предварительным данным находящихся на месте журналистов, задержаны два человека, еще трое пострадали в давке.

Участники акции называют действия полиции незаконными, утверждая, что они имеют право делать надписи на временном ограждении в рамках закона "О собраниях и манифестациях".