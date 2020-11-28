Коронавирус унес жизнь грузинского эпидемиолога

Вторая волна коронавируса ударила по Грузии в разы сильнее первой, число смертей от инфекции продолжает расти

ТБИЛИСИ, 28 ноя - Sputnik. Эпидемиолог Лия Шекиладзе, работающая в управлении Имерети Национального центра контроля заболеваний, скончалась от коронавируса, говорится в сообщении центра на странице в Facebook.

"Система контроля заболеваний и общественного здоровья понесла тяжелую утрату. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась профессионал высокого уровня, лучший человек, друг, коллега, мать, воспитатель многих поколений, учитель – эпидемиолог управления Имерети Национального центра контроля заболеваний Лия Шекиладзе", – говорится в сообщении.

Шекиладзе скончалась в возрасте 62 лет. Она всю жизнь проработала эпидемиологом в Кутаиси.

Она внесла большую роль в разработку эпидемиологического надзора и создание электронной программы надзора. Также Шекиладзе разрабатывала методологические пособия для клиник.