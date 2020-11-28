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Медик складывает личные вещи больных, находящихся в госпитале для пациентов с COVID-19

Коронавирус унес жизнь грузинского эпидемиолога

© photo: Sputnik / Konstantin Mikhalchevky
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (287)
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Sputnik Грузия
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Вторая волна коронавируса ударила по Грузии в разы сильнее первой, число смертей от инфекции продолжает расти

ТБИЛИСИ, 28 ноя - Sputnik. Эпидемиолог Лия Шекиладзе, работающая в управлении Имерети Национального центра контроля заболеваний, скончалась от коронавируса, говорится в сообщении центра на странице в Facebook.

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"Система контроля заболеваний и общественного здоровья понесла тяжелую утрату. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась профессионал высокого уровня, лучший человек, друг, коллега, мать, воспитатель многих поколений, учитель – эпидемиолог управления Имерети Национального центра контроля заболеваний Лия Шекиладзе", – говорится в сообщении.

Шекиладзе скончалась в возрасте 62 лет. Она всю жизнь проработала эпидемиологом в Кутаиси.

Она внесла большую роль в разработку эпидемиологического надзора и создание электронной программы надзора. Также Шекиладзе разрабатывала методологические пособия для клиник.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (287)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019


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