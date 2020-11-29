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Патрульная полиция

Сколько преступлений совершается в Грузии: новая статистика

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1209)
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Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - за девять месяцев было зарегистрировано около 13,3 тысячи подобных случаев

ТБИЛИСИ, 29 ноя - Sputnik. В период с 1 января по 30 сентября этого года в Грузии было зафиксировано около 44 тысяч преступлений, что на 9,77% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.

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© Sputnik / Denis Aslanov
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Из общего числа зафиксированных за три квартала 2020 года преступлений удалось раскрыть лишь чуть более трети. Остальные факты нарушения закона еще расследуются.

Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 5–5,5 тысячи преступлений. Однако в период чрезвычайного положения, когда все жители страны сидели дома из-за пандемии коронавируса, число преступлений значительно снизилось.

Наименьшее число преступлений приходится на пик коронавируса, когда в стране действовали строгие ограничения.

                                              Месяц Количество преступлений
Сентябрь 5 450
Август 6 031
Июль 5 366
Июнь 5 691
Май 5 258
Апрель 3 493
Март 4 224
Февраль 5 692
Январь 5 334

Преступность в Грузии

Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - за девять месяцев было зарегистрировано около 13,3 тысячи подобных случаев, из которых раскрыто 22,74%.

На втором месте - семейное насилие. За три квартала сотрудники следственных органов зафиксировали около 4,1 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 64,33%.

А вот на третьем оказались преступления, связанные с наркотиками, – около 2,9 тысячи преступлений за девять месяцев, из которых раскрыто 77,68%.

Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:

                                     Вид преступления Количество случаев
Воровство 13 329
Семейное насилие 4 138
Наркопреступления 2 935
Транспортные преступления 2 422
Угроза 2 370

Кроме того, по данным МВД Грузии, за период с января по сентябрь в стране было зарегистрировано 64 убийства, из которых 23 с особой жестокостью, 292 случая нанесения вреда здоровью, 93 случая изнасилования, девять случаев торговли людьми, 31 случай взяточничества и пять случаев терроризма.

Скольких наказали?

В период с 1 января по 30 сентября за совершение различных преступлений к уголовной ответственности было привлечено 13 188 человек, из которых 1 589 отбывали условный срок. При этом 5 511 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.

Для 5 237 обвиняемых дело закончилось предварительным заключением, остальных - выпустили под залог.

Темы:
Преступность в Грузии (1209)
Теги:
Грузия, преступность


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