Сколько преступлений совершается в Грузии: новая статистика

Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - за девять месяцев было зарегистрировано около 13,3 тысячи подобных случаев

ТБИЛИСИ, 29 ноя - Sputnik. В период с 1 января по 30 сентября этого года в Грузии было зафиксировано около 44 тысяч преступлений, что на 9,77% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.

Из общего числа зафиксированных за три квартала 2020 года преступлений удалось раскрыть лишь чуть более трети. Остальные факты нарушения закона еще расследуются.

Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 5–5,5 тысячи преступлений. Однако в период чрезвычайного положения, когда все жители страны сидели дома из-за пандемии коронавируса, число преступлений значительно снизилось.

Наименьшее число преступлений приходится на пик коронавируса, когда в стране действовали строгие ограничения.

Месяц Количество преступлений Сентябрь 5 450 Август 6 031 Июль 5 366 Июнь 5 691 Май 5 258 Апрель 3 493 Март 4 224 Февраль 5 692 Январь 5 334

Преступность в Грузии

Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - за девять месяцев было зарегистрировано около 13,3 тысячи подобных случаев, из которых раскрыто 22,74%.

На втором месте - семейное насилие. За три квартала сотрудники следственных органов зафиксировали около 4,1 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 64,33%.

А вот на третьем оказались преступления, связанные с наркотиками, – около 2,9 тысячи преступлений за девять месяцев, из которых раскрыто 77,68%.

Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:

Вид преступления Количество случаев Воровство 13 329 Семейное насилие 4 138 Наркопреступления 2 935 Транспортные преступления 2 422 Угроза 2 370

Кроме того, по данным МВД Грузии, за период с января по сентябрь в стране было зарегистрировано 64 убийства, из которых 23 с особой жестокостью, 292 случая нанесения вреда здоровью, 93 случая изнасилования, девять случаев торговли людьми, 31 случай взяточничества и пять случаев терроризма.

Скольких наказали?

В период с 1 января по 30 сентября за совершение различных преступлений к уголовной ответственности было привлечено 13 188 человек, из которых 1 589 отбывали условный срок. При этом 5 511 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.

Для 5 237 обвиняемых дело закончилось предварительным заключением, остальных - выпустили под залог.