Жителям Гурии и Аджарии восстанавливают подачу газа

В результате аварии на ответвлении магистрального газопровода в Кобулети два региона Грузии - Гурия и Аджария, остались без газа

ТБИЛИСИ, 29 ноя - Sputnik. Специалисты "Компании транспортирования газа Грузии" полностью ликвидировали повреждения на 500-миллиметовом ответвлении магистрального газопровода "Кутаиси- Сухуми", из-за чего накануне без газа остались в общей сложности около 450 тысяч человек - это жители Аджарии и Гурии, говорится в заявлении на сайте компании.

По их информации, аварийно-восстановительные работы завершились поздно ночью. В течение дня будет восстановлено газоснабжение всех абонентов.

В результате аварии на ответвлении в Кобулети магистрального газопровода "Кутаиси – Сухуми" в субботу два региона Грузии - Гурия и Аджария, остались без газа. Перед автозаправочными станциями выстроились очереди людей с газовыми баллонами.

К полуночи подача газа возобновилась стратегическим объектам, гостиницам для зараженных коронавирусом и больницам.

Директор регионального офиса компании SOCAR Georgia Gas в Аджарии Вахтанг Беришвили заявляет, что полностью газоснабжение региона будет восстановлено в течение трех-четырех дней.

"Пока подключено минимальное количество абонентов. Для подключения полностью всей Аджарии нам понадобится около 3-4 дней. Речь идет приблизительно о 100 тысячах абонентов. Нам нужно время. Особенно важно соблюдение правил безопасности", - сказал Вахтанг Беришвили в эфире "Аджарского телевидения".

По его словам, в Батуми подачу газа планируют восстановить в понедельник.