Рабочий погиб на производстве по дроблению камня на западе Грузии

Полученная на производстве травма оказалась несовместимой с жизнью, и рабочий скончался в больнице, несмотря на оказание помощи

ТБИЛИСИ, 29 ноя - Sputnik. Рабочий погиб в цехе по дроблению камня в Чохатаури (регион Гурия).

33-летний мужчина получил травму во время работы. Как рассказал директор клиники "Мендальфа", куда доставили пациента, полученная травма оказалась несовместимой с жизнью.

"Была закрытая травма живота, с сильным кровотечением, полученная травма оказалась несовместимой с жизнью, и он скончался", - сказал Антон Хундадзе в эфире телеканала Rustavi2.

По данным МВД, уголовное дело возбуждено по статье УК Грузии – "нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных или иных работ, повлекшее гибель человека".