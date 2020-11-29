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Рабочий погиб на производстве по дроблению камня на западе Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2285)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201129/250197846/Rabochiy-pogib-na-proizvodstve-po-drobleniyu-kamnya-na-zapade-Gruzii.html

Полученная на производстве травма оказалась несовместимой с жизнью, и рабочий скончался в больнице, несмотря на оказание помощи

ТБИЛИСИ, 29 ноя - Sputnik. Рабочий погиб в цехе по дроблению камня в Чохатаури (регион Гурия).

Спасатель на месте происшествия
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
На западе Грузии спасатели вызволили рабочего из-под завала

33-летний мужчина получил травму во время работы. Как рассказал директор клиники "Мендальфа", куда доставили пациента, полученная травма оказалась несовместимой с жизнью.

"Была закрытая травма живота, с сильным кровотечением, полученная травма оказалась несовместимой с жизнью, и он скончался", - сказал Антон Хундадзе в эфире телеканала Rustavi2.

По данным МВД, уголовное дело возбуждено по статье УК Грузии – "нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных или иных работ, повлекшее гибель человека".

Темы:
Происшествия в Грузии (2285)


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