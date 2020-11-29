Полиция зашла в здание фитнес-центра в Батуми

Руководство "Реформера" было оштрафовано Департаментом инспекции условий труда за несоблюдения правил карантина

ТБИЛИСИ, 29 ноя - Sputnik. Уже более часа сотрудники полиции в Батуми проводят следственные действия в здании фитнес-центра "Реформер" на фоне акции протеста несогласных с новыми ограничениями людей.

Согласно решению Межведомственного координационного совета с 28 ноября на территории Грузии запрещена работа фитнес-центров, спортивных залов и бассейнов. Из-за чего руководство "Реформера" было оштрафовано Департаментом инспекции условий труда Минздрава Грузии на 10 тысяч лари.

На защиту клуба стал лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Он заключил устное соглашение с хозяином "Реформера" и арендовал помещение вместе с оборудованием в качестве жилой площади.

Джапаридзе пригласил всех желающих зайти к нему в гости и тренироваться.

Полицейские вывели посетителей из зала, а позже стали описывать инвентарь. У здания клуба мобилизованы сотрудники полиции.