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Полицейская машина у здания МВД на улице Чавчавадзе в Батуми

Полиция зашла в здание фитнес-центра в Батуми

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201129/250201079/Politsiya-zashla-v-zdanie-fitnes-tsentra-v-Batumi.html

Руководство "Реформера" было оштрафовано Департаментом инспекции условий труда за несоблюдения правил карантина

ТБИЛИСИ, 29 ноя - Sputnik. Уже более часа сотрудники полиции в Батуми проводят следственные действия в здании фитнес-центра "Реформер" на фоне акции протеста несогласных с новыми ограничениями людей.

Согласно решению Межведомственного координационного совета с 28 ноября на территории Грузии запрещена работа фитнес-центров, спортивных залов и бассейнов. Из-за чего руководство "Реформера" было оштрафовано Департаментом инспекции условий труда Минздрава Грузии на 10 тысяч лари.

Зураб Джапаридзе. Гирчи среди болельщиков. Матч между сборными Грузии и Македонии по футболу при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена
© Sputnik / Shota Nozadze
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На защиту клуба стал лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Он заключил устное соглашение с хозяином "Реформера" и арендовал помещение вместе с оборудованием в качестве жилой площади.

Джапаридзе пригласил всех желающих зайти к нему в гости и тренироваться.

Полицейские вывели посетителей из зала, а позже стали описывать инвентарь. У здания клуба мобилизованы сотрудники полиции.



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