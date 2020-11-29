Жителю Зугдиди грозит 10 лет за хранение детской порнографии

При обыске в доме задержанного изъяты компьютерное оборудование, мобильный телефон, карты памяти, лазерные диски, деньги и сим-карты

ТБИЛИСИ, 29 ноя - Sputnik. На западе Грузии, в Зугдиди, задержан 43-летний мужчина за хранение порнографической продукции с участием несовершеннолетних.

Следствие установило, что задержанный приобрел порнографическую продукцию для личного использования.

"Во время обыска в доме задержанного в качестве улик полиция изъяла компьютерное оборудование, мобильный телефон, карты памяти, лазерные диски, деньги и сим-карты", - говорится в сообщении МВД.

Расследование ведется в соответствии со статьей Уголовного кодекса Грузии - "приобретение, хранение и владение порнографической продукции с изображениями заведомо несовершеннолетних лиц".

Обвиняемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.