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Патрульная полиция

Жителю Зугдиди грозит 10 лет за хранение детской порнографии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1211)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201129/250201126/Na-zapade-Gruzii-arestovan-muzhchina-za-ispolzovanie-detskoy-pornografii.html

При обыске в доме задержанного изъяты компьютерное оборудование, мобильный телефон, карты памяти, лазерные диски, деньги и сим-карты

ТБИЛИСИ, 29 ноя - Sputnik.  На западе Грузии, в Зугдиди, задержан 43-летний мужчина за хранение порнографической продукции с участием несовершеннолетних.

Следствие установило, что задержанный приобрел порнографическую продукцию для личного использования.

"Во время обыска в доме задержанного в качестве улик полиция изъяла компьютерное оборудование, мобильный телефон, карты памяти, лазерные диски, деньги и сим-карты", - говорится в сообщении МВД.

Расследование ведется в соответствии со статьей Уголовного кодекса Грузии - "приобретение, хранение и владение порнографической продукции с изображениями заведомо несовершеннолетних лиц".

Обвиняемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Темы:
Преступность в Грузии (1211)


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