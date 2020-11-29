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Лекарства и косметические средства в аптеке

Игрушечный пистолет не напугал тбилисских фармацевтов – один из "нападавших" задержан

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1211)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201129/250201152/Igrushechnyy-pistolet-ne-napugal-tbilisskikh-farmatsevtov--odin-iz-napadavshikh-zaderzhan.html

"Нападавшие" требовали выдать им психотропный препарат, но сотрудники аптеки, не растерявшись, вызвали охранную полицию

ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Двое молодых людей, вооруженных игрушечным пистолетом, угрожали сегодня сотрудникам аптеки на проспекте Казбеги, в центре Тбилиси, сообщают грузинские СМИ.

"Нападавшие" требовали выдать им психотропный препарат, но сотрудники аптеки, не растерявшись, вызвали охранную полицию.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Инцидент произошел примерно в шесть вечера в филиале аптечной сети "Аверси".

В пресс-службе сети не сомневаются, что оружие было ненастоящим.

Представитель МВД сообщил журналистам, что пистолет отправлен на экспертизу, а пока следствие начато по статье УК Грузии, что подразумевает "незаконное хранение-ношение огнестрельного оружия".

В качестве обвиняемого задержан один из участников инцидента. Второго отпустили, так как он является несовершеннолетним.

Темы:
Преступность в Грузии (1211)


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