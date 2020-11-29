Игрушечный пистолет не напугал тбилисских фармацевтов – один из "нападавших" задержан

"Нападавшие" требовали выдать им психотропный препарат, но сотрудники аптеки, не растерявшись, вызвали охранную полицию

ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Двое молодых людей, вооруженных игрушечным пистолетом, угрожали сегодня сотрудникам аптеки на проспекте Казбеги, в центре Тбилиси, сообщают грузинские СМИ.

"Нападавшие" требовали выдать им психотропный препарат, но сотрудники аптеки, не растерявшись, вызвали охранную полицию.

Инцидент произошел примерно в шесть вечера в филиале аптечной сети "Аверси".

В пресс-службе сети не сомневаются, что оружие было ненастоящим.

Представитель МВД сообщил журналистам, что пистолет отправлен на экспертизу, а пока следствие начато по статье УК Грузии, что подразумевает "незаконное хранение-ношение огнестрельного оружия".

В качестве обвиняемого задержан один из участников инцидента. Второго отпустили, так как он является несовершеннолетним.