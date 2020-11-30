Россиянин разъезжал по Грузии с килограммом героина

Россиянин рискует провести в тюрьме ближайшие 20 лет, если его вина будет доказана на суде

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Грузинские полицейские задержали 47-летнего гражданина России за хранение наркотического средства в особо крупном размере, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Инцидент произошел на трассе Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи (территория Гардабанского района) в регионе Квемо Картли. Правоохранители остановили россиянина, когда тот передвигался на автомобиле. Во время обыска мужчины и его машины полицейские изъяли один килограмм героина, а также 8 390 лари (более 2,5 тысячи долларов) и 400 долларов.

Следствие идет по статье "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от восьми до 20 лет.