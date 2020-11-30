11:58 30 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9545
  • 100 RUB4.3692
  • USD3.3164
Поиск
Патрульные полицейские проверяют машины

Россиянин разъезжал по Грузии с килограммом героина

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1212)
134 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201130/250202117/Rossiyanin-razezzhal-v-Gruzii-s-kilogrammom-geroina.html

Россиянин рискует провести в тюрьме ближайшие 20 лет, если его вина будет доказана на суде

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Грузинские полицейские задержали 47-летнего гражданина России за хранение наркотического средства в особо крупном размере, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Лидер молодежного крыла Грузинской партии задержан за "наркоту"

Инцидент произошел на трассе Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи (территория Гардабанского района) в регионе Квемо Картли. Правоохранители остановили россиянина, когда тот передвигался на автомобиле. Во время обыска мужчины и его машины полицейские изъяли один килограмм героина, а также 8 390 лари (более 2,5 тысячи долларов) и 400 долларов.

Следствие идет по статье "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от восьми до 20 лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1212)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тбилисские дороги - пробка из автомобилей на улице Бараташвили в час пик
Последний день шоппинга или Очень черная пятница - фото
Вулкан Левотоло в Индонезии вновь начал проявлять активность
Вулкан Левотоло в Индонезии вновь начал проявлять активность
Рождественский пост 2020-2021: что можно есть по дням
Рождественский пост 2020-2021: что можно есть по дням
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться