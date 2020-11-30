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Врач в коридоре больницы. Ситуация в связи с коронавирусом

Из кутаисской больницы сбежал 76-летний пациент – его ищет полиция

© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2287)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201130/250203101/Iz-kutaisskoy-bolnitsy-sbezhal-76-letniy-patsient---ego-ischet-politsiya.html

В больнице говорят, что у пациента не было перед администрацией клиники никакой задолженности. Сейчас мужчину ищет полиция

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Из Центра интервенционной медицины Кутаиси (регион Имерети) исчез пациент, сообщает Первый канал.

Это 76-летний мужчина. Установить его местоположение до сих пор не удалось.

Отмечается, что пациент лечился в клинике с 27 ноября. Он сам обратился в больницу за хирургической помощью, однако покинул клинику самовольно – через заднюю дверь медучреждения.

Как сообщается, у пациента не было перед клиникой никакой финансовой задолженности, поэтому причину подобного действия пациента медики и администрация медучреждения объяснить не могут.

В поисковых работах сбежавшего из клиники пациента включена полиция.

Темы:
Происшествия в Грузии (2287)


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