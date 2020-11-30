Из кутаисской больницы сбежал 76-летний пациент – его ищет полиция

В больнице говорят, что у пациента не было перед администрацией клиники никакой задолженности. Сейчас мужчину ищет полиция

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Из Центра интервенционной медицины Кутаиси (регион Имерети) исчез пациент, сообщает Первый канал.

Это 76-летний мужчина. Установить его местоположение до сих пор не удалось.

Отмечается, что пациент лечился в клинике с 27 ноября. Он сам обратился в больницу за хирургической помощью, однако покинул клинику самовольно – через заднюю дверь медучреждения.

Как сообщается, у пациента не было перед клиникой никакой финансовой задолженности, поэтому причину подобного действия пациента медики и администрация медучреждения объяснить не могут.

В поисковых работах сбежавшего из клиники пациента включена полиция.