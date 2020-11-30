Из кутаисской больницы сбежал 76-летний пациент – его ищет полиция

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Из Центра интервенционной медицины Кутаиси (регион Имерети) исчез пациент, сообщает Первый канал.
Это 76-летний мужчина. Установить его местоположение до сих пор не удалось.
Отмечается, что пациент лечился в клинике с 27 ноября. Он сам обратился в больницу за хирургической помощью, однако покинул клинику самовольно – через заднюю дверь медучреждения.
Как сообщается, у пациента не было перед клиникой никакой финансовой задолженности, поэтому причину подобного действия пациента медики и администрация медучреждения объяснить не могут.
В поисковых работах сбежавшего из клиники пациента включена полиция.