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Оппозиция устанавливает палатки у здания парламента Грузии 30 ноября 2020 года

"Нет ограничениям!" – протестующие в Тбилиси хотели установить палатку у парламента

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Участники акции хотели установить палатку у здания законодательного органа, однако этому помешала полиция

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. У здания парламента в центре Тбилиси прошла акция протеста с требованием отменить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Акция была организована движением "За Грузию", которое считает решения правительства дискриминационными. Протестующие также потребовали проведения внеочередных парламентских выборов.

Оппозиция устанавливает палатки у здания парламента Грузии 30 ноября 2020 года
© Sputnik / STRINGER
Оппозиция устанавливает палатки у здания парламента Грузии 30 ноября 2020 года

Участники акции хотели установить палатку у здания законодательного органа, однако этому помешала полиция.

Оппозиция устанавливает палатки у здания парламента Грузии 30 ноября 2020 года
© Sputnik / STRINGER
Оппозиция устанавливает палатки у здания парламента Грузии 30 ноября 2020 года

Анонсирована акция протеста и в день собрания парламента десятого созыва. Участники акции заявляют, что она будет мирной.

Оппозиция устанавливает палатки у здания парламента Грузии 30 ноября 2020 года
© Sputnik / STRINGER
Оппозиция устанавливает палатки у здания парламента Грузии 30 ноября 2020 года

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. Чтобы сдержать рост числа заболевших с 28 ноября в Грузии введен ряд ограничений. Самые серьезные ограничения введены в больших городах страны, где остановлен городской транспорт, прекратили работу торговые центры, вещевые рынки, закрылись спортзалы и бассейны. В стране действует всеобщий масочный режим, выходить из дома запрещено в ночное время.



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