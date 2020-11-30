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Сейсмограф

Землетрясение произошло на востоке Грузии

© AFP / ADEK BERRY
Происшествия
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Темы:
Землетрясения в Грузии (50)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201130/250209513/Zemletryasenie-proizoshlo-na-vostoke-Gruzii.html

Эпицентр землетрясения магнитудой 3,1 располагался в 50 километрах от Тбилиси на глубине 9 километров

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 50 км от Тбилиси в селе Мамишлари, в семи километрах от Дманиси (регион Квемо Картли), сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Подземные толчки были зафиксированы в 19:09 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 9 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

Темы:
Землетрясения в Грузии (50)


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