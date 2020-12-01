Исчезнувшего из клиники Кутаиси пациента нашли мертвым

Несколько дней назад пациент сам обратился в больницу за хирургической помощью, но вскоре покинул клинику самовольно – через заднюю дверь медучреждения

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Исчезнувшего из Центра интервенционной медицины Кутаиси (регион Имерети) 76-летнего пациента нашли мертвым.

В министерстве внутренних дел Грузии заявляют, что тело мужчины было найдено не далеко от клиники в лесу.

Пациент лечился в клинике с 27 ноября. Он сам обратился в больницу за хирургической помощью, однако покинул клинику самовольно – через заднюю дверь медучреждения.

У пациента не было перед клиникой никакой финансовой задолженности, поэтому причину подобного действия пациента медики и администрация медучреждения объяснить не могли.

Что стало причиной смерти мужчины, пока неизвестно.