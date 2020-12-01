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Следователи-криминалисты на месте ЧП в Кутаиси

Исчезнувшего из клиники Кутаиси пациента нашли мертвым

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2289)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201201/250213010/Ischeznuvshego-iz-kliniki-Kutaisi-patsienta-nashli-mertvym.html

Несколько дней назад пациент сам обратился в больницу за хирургической помощью, но вскоре покинул клинику самовольно – через заднюю дверь медучреждения

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Исчезнувшего из Центра интервенционной медицины Кутаиси (регион Имерети) 76-летнего пациента нашли мертвым.

Руки пожилой женщины
© CC0 / Pixabay
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В министерстве внутренних дел Грузии заявляют, что тело мужчины было найдено не далеко от клиники в лесу.

Пациент лечился в клинике с 27 ноября. Он сам обратился в больницу за хирургической помощью, однако покинул клинику самовольно – через заднюю дверь медучреждения.

У пациента не было перед клиникой никакой финансовой задолженности, поэтому причину подобного действия пациента медики и администрация медучреждения объяснить не могли.

Что стало причиной смерти мужчины, пока неизвестно.

Темы:
Происшествия в Грузии (2289)


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