"Принесите деньги, а то зубы переломаю" – в Тбилиси отец заставлял детей попрошайничать

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Полицейские задержали в Тбилиси 38-летнего мужчину, который незаконно эксплуатировал труд своих несовершеннолетних детей, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел.

Мужчину задержали на основании постановления суда.

Следствие установило, что отец периодически избивал и оказывал психологическое давление на своих детей, чтобы они занимались попрошайничеством и отдавали ему набранную сумму, а если дети не выполняли его требований расправлялся с ними физически.

МВД также обнародовало видео тайной оперативной видео- и аудиосъемки, на которой запечатлен разговор обвиняемого с потерпевшими.

"Послушайте меня, принесёте деньги полностью. Если будет не хватать, я вам зубы повыдергиваю!", – говорит голос в кадре.

На кадрах также видно, как дети задержанного попрошайничают на проспекте Руставели в центре Тбилиси.

Следствие ведется по статье "трефикинг", обвиняемому грозит от 14 до 17 лет лишения свободы.