12:16 01 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9840
  • 100 RUB4.3704
  • USD3.3253
Поиск
Патрульная полиция

"Принесите деньги, а то зубы переломаю" – в Тбилиси отец заставлял детей попрошайничать

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1214)
424 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/1c/250191510.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201201/250213456/Prinesite-dengia-to-zuby-perelomayu-v-Tbilisi-otets-zastavlyal-detey-poproshaynichat.html

Молодой мужчина угрожал своим детям и их матери, требуя приносить ежедневно определенную сумму денег

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Полицейские задержали в Тбилиси 38-летнего мужчину, который незаконно эксплуатировал труд своих несовершеннолетних детей, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел. 

Монеты номиналом 50 тетри
© Sputnik / STRINGER
Жертвы трефикинга в Батуми: мать и тетя заставляли детей просить милостыню

Мужчину задержали на основании постановления суда.

Следствие установило, что отец периодически избивал и оказывал психологическое давление на своих детей, чтобы они занимались попрошайничеством и отдавали ему набранную сумму, а если дети не выполняли его требований расправлялся с ними физически.

МВД также обнародовало видео тайной оперативной видео- и аудиосъемки, на которой запечатлен разговор обвиняемого с потерпевшими.

"Послушайте меня, принесёте деньги полностью. Если будет не хватать, я вам зубы повыдергиваю!", – говорит голос в кадре.

На кадрах также видно, как дети задержанного попрошайничают на проспекте Руставели в центре Тбилиси.

Следствие ведется по статье "трефикинг", обвиняемому грозит от 14 до 17 лет лишения свободы.

Темы:
Преступность в Грузии (1214)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас выступают на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
Торжественное открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве - фото
Создаётся приложение для перемещения по ЕАЭС во время пандемии COVID
Создаётся приложение для перемещения по ЕАЭС во время пандемии COVID
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться