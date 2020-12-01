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Патрульная полиция

В Грузии задержали рецидивиста с килограммом героина – видео

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1214)
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Если вина задержанного будет доказана на суде, ему грозит до 20 лет тюремного заключения

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Грузинские правоохранители задержали 45-летнего мужчину по обвинению в неоднократном незаконном приобретении и хранении наркотических веществ в особо крупном размере, говорится в сообщении на сайте МВД страны. 

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При личном обыске задержанного, стражи порядка, в качестве вещдока изъяли один килограмм наркотического средства, содержащего героин.

Следствие идет по статье "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от восьми до 20 лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1214)


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